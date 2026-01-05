Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 08:50

CSS: fechas de pago a jubilados y pensionados de enero y febrero 2026

Este lunes 5 de enero, la Caja de Seguro Social (CSS) continúa con el pago en cheque a los jubilados y pensionados del país.

Ffechas de pago a jubilados y pensionados 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados, correspondiente a la segunda quincena de enero y al mes de febrero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

El anuncio se produce en medio de la expectativa de miles de jubilados, quienes también se mantienen atentos a la eventual entrega de los intereses del CEPADEM, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la Ley 727, que respalda el pago de estos fondos.

Fechas de pago a jubilados y pensionados – Enero 2026

Acreditación bancaria (ACH):

  • Martes 20 de enero de 2026

Pago por cheque:

  • Miércoles 21 de enero de 2026

image

Fechas de pago a jubilados y pensionados – Febrero 2026

Acreditación bancaria (ACH):

  • Miércoles 4 de febrero de 2026
  • Jueves 19 de febrero de 2026

Pago por cheque:

  • Jueves 5 de febrero de 2026
  • Viernes 20 de febrero de 2026

La CSS reiteró a los beneficiarios la importancia de verificar su método de pago, respetar las fechas asignadas y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución para evitar confusiones o información falsa.

