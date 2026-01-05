CSS: fechas de pago a jubilados y pensionados de enero y febrero 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados, correspondiente a la segunda quincena de enero y al mes de febrero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.
Fechas de pago a jubilados y pensionados – Enero 2026
Acreditación bancaria (ACH):
-
Martes 20 de enero de 2026
Pago por cheque:
-
Miércoles 21 de enero de 2026
Fechas de pago a jubilados y pensionados – Febrero 2026
Acreditación bancaria (ACH):
- Miércoles 4 de febrero de 2026
- Jueves 19 de febrero de 2026
Pago por cheque:
- Jueves 5 de febrero de 2026
- Viernes 20 de febrero de 2026
La CSS reiteró a los beneficiarios la importancia de verificar su método de pago, respetar las fechas asignadas y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución para evitar confusiones o información falsa.