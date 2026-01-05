CSS: fechas de pago a jubilados y pensionados de enero y febrero 2026

Ffechas de pago a jubilados y pensionados Telemetro Reporta

Por Noemí Ruíz La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados, correspondiente a la segunda quincena de enero y al mes de febrero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

El anuncio se produce en medio de la expectativa de miles de jubilados, quienes también se mantienen atentos a la eventual entrega de los intereses del CEPADEM, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la Ley 727, que respalda el pago de estos fondos.

