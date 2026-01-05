IMA anuncia cierre temporal de agroferias, tiendas y distribuidoras

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó a la ciudadanía que las agroferias, tiendas y distribuidoras de la entidad permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de enero de 2026.

Según el comunicado oficial, la medida responde al desarrollo de inventarios, proceso necesario para la organización, control y actualización de los productos que maneja la institución.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Pago a jubilados y pensionados por cheque inicia este lunes 5 de enero

IMA hace un llamado a informarse por canales oficiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008128904624758810?s=20&partner=&hide_thread=false El @IMA_Pma informó que las agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional, desde hoy lunes 5 hasta el viernes 9 de enero, debido al desarrollo de inventarios. pic.twitter.com/hwKhZWQzlw — Telemetro Reporta (@TReporta) January 5, 2026

El IMA exhortó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas de reapertura y la reanudación de las actividades comerciales.

La entidad reiteró que esta suspensión es temporal y forma parte de los procedimientos administrativos habituales al inicio del año.