Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 08:24

IMA anuncia cierre temporal de agroferias, tiendas y distribuidoras

El IMA informó que sus agroferias, tiendas y distribuidoras estarán cerradas del 5 al 9 de enero de 2026 a nivel nacional por inventarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que las agroferias, tiendas y distribuidoras de la entidad permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de enero de 2026.

Según el comunicado oficial, la medida responde al desarrollo de inventarios, proceso necesario para la organización, control y actualización de los productos que maneja la institución.

IMA hace un llamado a informarse por canales oficiales

El IMA exhortó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas de reapertura y la reanudación de las actividades comerciales.

La entidad reiteró que esta suspensión es temporal y forma parte de los procedimientos administrativos habituales al inicio del año.

