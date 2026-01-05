IMA anuncia cierre temporal de agroferias, tiendas y distribuidoras

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que las agroferias, tiendas y distribuidoras de la entidad permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de enero de 2026.
IMA hace un llamado a informarse por canales oficiales
El IMA exhortó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas de reapertura y la reanudación de las actividades comerciales.
La entidad reiteró que esta suspensión es temporal y forma parte de los procedimientos administrativos habituales al inicio del año.