Monumento 9 de Enero y Barrio Chino reciben mantenimiento previo a fechas históricas

El Monumento del 9 de Enero y la entrada del Barrio Chino fueron objeto de trabajos de limpieza y mantenimiento por parte de la Alcaldía de Panamá, en vísperas de dos fechas de alta relevancia histórica y cultural: el Día de los Mártires y el Año Nuevo Chino.

Durante la noche del lunes 5 de enero, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, junto a su equipo de trabajo, realizó una jornada de limpieza en la estructura ubicada en la entrada del Barrio Chino, como parte de los preparativos para las festividades del Año Nuevo Chino.

Bien shineao pal año nuevo chino en feb pic.twitter.com/8nidRomQqa — Mayer Mizrachi (@Mayer) January 6, 2026

Dan mantenimiento al Monumento 9 de Enero y Barrio Chino

En tanto, este martes 6 de enero, la Alcaldía inició labores de reparación y mantenimiento en las estructuras del Monumento 9 de Enero, luego de cuestionamientos ciudadanos y un reporte publicado por TReporta, que evidenció el abandono y deterioro del sitio.

Los trabajos se realizaron de forma previa al jueves 9 de enero, fecha declarada por ley como Día de Duelo Nacional, en conmemoración de la gesta patriótica de 1964, cuando estudiantes panameños defendieron la soberanía nacional en la antigua Zona del Canal.

La administración municipal indicó que estas acciones forman parte del compromiso de preservar los espacios históricos y culturales de la ciudad, especialmente en fechas que representan un alto valor simbólico para la memoria nacional y la diversidad cultural del país.