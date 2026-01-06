9 de Enero, Día de los Mártires: así se encuentran hoy los monumentos de la lucha de 1964

Los monumentos ubicados en la avenida de los Mártires, erigidos para rendir homenaje a quienes lucharon por la soberanía panameña durante los sucesos del 9 de enero de 1964 , se encuentran en estado de abandono, una situación que ha sido catalogada como vergonzosa por diversos sectores ciudadanos.

Estos espacios conmemorativos, que forman parte de la memoria histórica del país, presentan deterioro visible, falta de mantenimiento y ausencia de señalización adecuada, lo que contrasta con su alto valor simbólico para la identidad nacional.

Monumentos del 9 de Enero siguen en abandono

Los monumentos que se encuentran en la avenida de Los Mártires para rendir homenaje a quienes lucharon por la soberanía panameña el 9 de enero de 1964, se encuentan en abandono, una situación que es catalogada como vergonzosa y se le atribuye a la inacción de distintos… pic.twitter.com/HC90Cnkhg4 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 6, 2026

La condición actual de los monumentos ha sido atribuida a la inacción de distintos gobiernos a lo largo de los años, sin que hasta el momento se haya ejecutado un plan sostenido de conservación y puesta en valor de estos sitios históricos.

Para muchos panameños, el abandono de estos monumentos representa no solo una falta de respeto a los mártires, sino también una deuda histórica con las nuevas generaciones, que encuentran espacios descuidados en lugar de lugares dignos para la reflexión y el aprendizaje sobre la lucha por la soberanía.

Historia de la avenida de los Mártires

La avenida de los Mártires es uno de los escenarios más emblemáticos de la historia contemporánea de Panamá, por lo que ciudadanos y organizaciones han reiterado el llamado a las autoridades para rescatar y preservar estos monumentos, especialmente en fechas cercanas a las conmemoraciones del 9 de Enero.