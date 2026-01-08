Petro y Trump dialogan tras tensiones por captura de Nicolás Maduro

Los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump , sostuvieron este miércoles una conversación telefónica por primera vez, en un contexto marcado por una escalada verbal entre ambos gobiernos, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con información confirmada a la agencia EFE por fuentes del Gobierno colombiano, el contacto se produjo luego de que las tensiones se intensificaran el pasado sábado, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas.

Los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un…

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre el contenido de la conversación, aunque se prevé que el presidente Petro se refiera al tema durante su participación en las manifestaciones que convocó en defensa de la “soberanía”, luego de las recientes amenazas atribuidas a su homólogo estadounidense.

La llamada se da en un escenario de alta sensibilidad diplomática en la región, especialmente por el impacto político que genera la situación en Venezuela y las reacciones de distintos gobiernos latinoamericanos frente a la intervención de Estados Unidos.

Analistas consideran que este primer contacto directo entre Petro y Trump podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la relación bilateral, en medio de diferencias ideológicas y posturas opuestas sobre la política regional y la soberanía de los Estados.

