¿Quiénes gobernarán Venezuela? Lo que dijo Donald Trump sobre el futuro del país

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que Venezuela no será entregada de inmediato a un nuevo gobierno, sino que quedará bajo una administración temporal liderada por Estados Unidos, hasta que se concrete una transición “segura, adecuada y legal”.

Contenido relacionado: Así Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores

Trump advirtió que todas las opciones permanecen sobre la mesa, incluyendo una segunda fase de ataques militares si las condiciones lo requieren, con el objetivo —según explicó— de garantizar la estabilidad regional y enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

“Vamos a administrar ese país hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal”, reiteró el mandatario estadounidense.

Administración temporal de Venezuela y advertencia militar

Donald Trump afirma que EE. UU. administrará Venezuela Captura conferencia

El presidente estadounidense sostuvo que su gobierno no permitirá un vacío de poder ni una transición improvisada, al considerar que eso podría derivar en nuevos focos de inestabilidad.

Trump afirmó que la primera fase militar fue tan efectiva que no fue necesario un segundo ataque, aunque dejó claro que Estados Unidos está preparado para una ofensiva mayor si la situación lo exige.

“Tenemos un segundo ataque, mucho más grande, pero probablemente no vamos a tener que hacerlo”, advirtió.

María Corina Machado no cuenta con respaldo en Venezuela

Donald Trump afirmó el sábado que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país. "Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007512785467695362?s=20&partner=&hide_thread=false Donald Trump afirmó el sábado que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país.



"Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro… pic.twitter.com/boqZwQwRMr — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Panamá fija posición tras los hechos en Venezuela

Embed - Jose Raul Mulino on Instagram: "Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo." View this post on Instagram

Ante los acontecimientos registrados en Venezuela durante la madrugada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció a través de su cuenta oficial en X, reiterando la posición histórica del país a favor de la democracia.

“Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano”, expresó Mulino.

El mandatario panameño destacó que dichos deseos fueron expresados de manera contundente en las urnas, donde —según señaló— fue electo el ciudadano Edmundo González.

“Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, añadió.

FUENTE: EFE