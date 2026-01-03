Donald Trump afirma que EE. UU. administrará Venezuela temporalmente tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este viernes la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar ejecutada en Caracas, y anunció que su gobierno administrará Venezuela de manera temporal hasta lograr una transición “segura, adecuada y legal”.

En una conferencia de prensa, Trump aseguró que la operación fue ordenada directamente por él y calificó el despliegue como uno de los ataques militares más efectivos en la historia de Estados Unidos.

“Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y cuidadosa”, afirmó el mandatario estadounidense.

Operación militar “sin precedentes” en Caracas, afirma Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007496778820559107?s=20&partner=&hide_thread=false “El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una red de narcotráfico responsable de transportar cantidades masivas de drogas hacia Estados Unidos… él dirigió el Cartel de los Soles. Pronto Maduro y la esposa de él enfrentarán el peso de la justicia estadounidense, en territorio… pic.twitter.com/qZyZy87LGO — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Según Trump, la acción militar se desarrolló en la capital venezolana y logró neutralizar completamente la capacidad militar del régimen, sin necesidad de una segunda ofensiva.

“Fue un ataque como las personas no han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Toda la capacidad militar de Venezuela fue dejada sin efecto”, señaló.

El presidente indicó que durante la operación se produjo un apagón en Caracas, lo cual atribuyó a información de inteligencia manejada por Estados Unidos.

“Se apagó la luz en Caracas debido a cierto conocimiento que tenemos. Estaba oscuro”, añadió.

Maduro enfrentará la justicia en Estados Unidos

Trump informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, vinculados al llamado Cartel de los Soles.

“El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una red de narcotráfico responsable de transportar cantidades masivas de drogas hacia Estados Unidos”, declaró.

De acuerdo con el mandatario, ambos se encuentran a bordo de un buque rumbo a Nueva York, donde enfrentarán a la justicia estadounidense.

Embargo petrolero se mantiene y advierte a otros gobiernos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007499595492819295?s=20&partner=&hide_thread=false “El embargo al petróleo venezolano se mantendrá en vigencia, nuestra marina de guerra está lista y dispuesta y nosotros estamos listos para que todas nuestras exigencias sean cumplidas. Todas las personas deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos, y les… pic.twitter.com/bDeEG7ollb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Trump confirmó que el embargo al petróleo venezolano continuará vigente, al tiempo que advirtió que la Marina de Guerra de Estados Unidos permanece lista ante cualquier eventualidad.

“Lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos si no son justos con su propio pueblo”, advirtió.

También vinculó al régimen venezolano con el envío del Tren de Aragua a territorio estadounidense, acusándolo de sembrar terror y violencia.

“Maduro jamás podrá amenazar nuevamente a un ciudadano americano ni a una persona en Venezuela”, aseguró.

Gobierno temporal bajo control estadounidense

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007498798554329188?s=20&partner=&hide_thread=false “Vamos a administrar el país (Venezuela) hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y cuidadosa”, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras captura de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/c2wYPaQvxv — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

El presidente estadounidense reiteró que su país no permitirá un vacío de poder ni una transición improvisada en Venezuela.

“No queremos que alguien más entre y tengamos la misma situación de siempre. Vamos a gobernar ese país hasta que haya una transición segura”, concluyó.

El anuncio marca un punto de quiebre histórico en la crisis venezolana, con implicaciones directas para América Latina y la región.