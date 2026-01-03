VIDEO | Ataque de EE. UU. a Venezuela: en vivo conferencia de Trump tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado un ataque militar a gran escala en Venezuela y aseguró que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses.
Te puede interesar: Venezolanos en el exterior celebran captura de Maduro; Caracas queda paralizada tras ataque de EE. UU.
El mandatario advirtió que Estados Unidos mantiene abiertas todas las opciones y que una segunda fase de ataques podría ejecutarse si las condiciones lo requieren, con el objetivo —según dijo— de garantizar la estabilidad regional y enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
Minuto a minuto: lo que ocurre en Venezuela tras ataque de EE.UU.