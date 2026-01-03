VIDEO | Ataque de EE. UU. a Venezuela: en vivo conferencia de Trump tras captura de Maduro

Ataque de Estados Unidos a Venezuela CAPTURA

“Fue una operación precisa. Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados sin posibilidad de escape. Si es necesario, no descarto una segunda ola de ataques en Venezuela”, declaró el presidente estadounidense al medio FOX.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse