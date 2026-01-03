Estados Unidos Internacionales -  3 de enero de 2026 - 11:43

Trump publica foto de Nicolás Maduro a bordo de buque militar tras su captura

Donald Trump difunde la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura luego del ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Trump publica foto de Nicolás Maduro a bordo de buque militar tras su captura

Trump publica foto de Nicolás Maduro a bordo de buque militar tras su captura

@RealTrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, ocurrida luego del ataque militar ejecutado por fuerzas estadounidenses contra objetivos estratégicos en ese país.

La fotografía, difundida por Trump a través de sus canales oficiales, muestra a Maduro bajo custodia, en lo que Washington ha descrito como una operación militar “exitosa y cuidadosamente planificada”, que también derivó en la captura de la primera dama venezolana, Cilia Flores.

Trump confirma la autenticidad de la imagen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007490742164566146?s=20&partner=&hide_thread=false

Según el mandatario estadounidense, la imagen corresponde a los momentos posteriores a la captura del líder venezolano, a quien calificó como un objetivo prioritario de la justicia estadounidense, debido a los cargos que enfrenta por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado en tribunales de Estados Unidos.

Trump aseguró que la operación se desarrolló sin bajas estadounidenses y reiteró que no descarta nuevas acciones militares si la situación lo requiere.

Impacto inmediato en redes sociales

La publicación de la fotografía provocó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron y comentaron la imagen, convirtiéndola en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Mientras sectores del exilio venezolano celebraron la difusión de las imágenes como una señal del fin del régimen, otros usuarios y gobiernos expresaron preocupación por las implicaciones legales, diplomáticas y humanitarias del operativo.

Contexto de alta tensión internacional

La difusión de las imágenes ocurre en medio de una escalada sin precedentes en la región, tras los ataques registrados en Caracas y otras zonas de Venezuela, que han sido condenados por varios países y organismos internacionales, mientras otros gobiernos han manifestado respaldo a la acción de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas han denunciado una “agresión militar”, mientras continúan las reacciones diplomáticas a nivel global.

La situación en Venezuela sigue en desarrollo, con atención centrada en el destino legal de Maduro y los próximos movimientos políticos y militares.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Trump dice que vio "en directo" la captura de Nicolás Maduro

VIDEO | Ataque de EE. UU. a Venezuela: en vivo conferencia de Trump tras captura de Maduro

Venezuela exige prueba de vida de Nicolás Maduro tras ataque y bombardeo de EE. UU.

Recomendadas

Más Noticias