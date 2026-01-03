Trump publica foto de Nicolás Maduro a bordo de buque militar tras su captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , compartió este sábado las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, ocurrida luego del ataque militar ejecutado por fuerzas estadounidenses contra objetivos estratégicos en ese país.

La fotografía, difundida por Trump a través de sus canales oficiales, muestra a Maduro bajo custodia, en lo que Washington ha descrito como una operación militar “exitosa y cuidadosamente planificada”, que también derivó en la captura de la primera dama venezolana, Cilia Flores.

Trump confirma la autenticidad de la imagen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una foto de Nicolás Maduro a bordo del buque militar Iwo Jima tras su captura luego del ataque ejecutado en Venezuela. pic.twitter.com/vFN0H5L3Z4 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Según el mandatario estadounidense, la imagen corresponde a los momentos posteriores a la captura del líder venezolano, a quien calificó como un objetivo prioritario de la justicia estadounidense, debido a los cargos que enfrenta por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado en tribunales de Estados Unidos.

Trump aseguró que la operación se desarrolló sin bajas estadounidenses y reiteró que no descarta nuevas acciones militares si la situación lo requiere.

Impacto inmediato en redes sociales

La publicación de la fotografía provocó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron y comentaron la imagen, convirtiéndola en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Mientras sectores del exilio venezolano celebraron la difusión de las imágenes como una señal del fin del régimen, otros usuarios y gobiernos expresaron preocupación por las implicaciones legales, diplomáticas y humanitarias del operativo.

Contexto de alta tensión internacional

La difusión de las imágenes ocurre en medio de una escalada sin precedentes en la región, tras los ataques registrados en Caracas y otras zonas de Venezuela, que han sido condenados por varios países y organismos internacionales, mientras otros gobiernos han manifestado respaldo a la acción de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas han denunciado una “agresión militar”, mientras continúan las reacciones diplomáticas a nivel global.

La situación en Venezuela sigue en desarrollo, con atención centrada en el destino legal de Maduro y los próximos movimientos políticos y militares.