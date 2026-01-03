EE. UU. justifica ataque a Venezuela y confirma que Maduro será llevado a Nueva York

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este sábado que el presidente Donald Trump ofreció en reiteradas ocasiones “múltiples salidas” a Nicolás Maduro antes de ordenar el ataque militar en Venezuela , pero sostuvo que el mandatario venezolano ignoró todas las advertencias.

Según Vance, la posición de la Casa Blanca fue clara durante todo el proceso.

“El tráfico de drogas debía cesar y el petróleo robado debía ser devuelto a Estados Unidos. Para quienes dicen que esta acción es ilegal: Nicolás Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos por narcoterrorismo”, afirmó el vicepresidente estadounidense.

Trump advierte que EE. UU. estaba listo para una segunda oleada

Por su parte, el presidente Donald Trump reveló que el Ejército estadounidense estaba preparado para ejecutar una segunda oleada de ataques contra Venezuela, aunque sostuvo que no fue necesaria debido al impacto de la primera ofensiva.

“La primera acometida fue tan letal que no hizo falta una segunda acción”, declaró Trump, destacando como resultado principal la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Maduro y Cilia Flores serían trasladados a Nueva York

Trump confirmó además que Maduro y Flores se encuentran actualmente a bordo de un buque militar estadounidense y que serán trasladados a Nueva York, donde enfrentarán procesos judiciales ante tribunales federales.

Las declaraciones refuerzan la postura de Washington de que la operación tuvo un objetivo judicial y de seguridad nacional, en medio de fuertes críticas internacionales y denuncias del oficialismo venezolano por violación a la soberanía del país.

Reacciones y tensión regional

El ataque y la captura del mandatario venezolano han provocado reacciones divididas en América Latina y el mundo, mientras en Venezuela persisten la parálisis parcial de ciudades, presencia militar y temor entre la población.

La situación continúa en desarrollo, con llamados a la diplomacia, advertencias sobre el impacto humanitario y un escenario geopolítico que mantiene en alerta a la región.