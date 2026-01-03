Estados Unidos Internacionales -  3 de enero de 2026 - 10:01

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Trump dice que vio "en directo" la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump afirma que presenció en vivo la captura de Nicolás Maduro y califica la operación como “muy bien organizada”.

Trump dice que vio en directo la captura de Maduro en Venezuela

Trump dice que vio "en directo" la captura de Maduro en Venezuela

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado sus primeras declaraciones públicas tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, en el marco del ataque militar ejecutado por fuerzas estadounidenses en Venezuela.

En una entrevista concedida a la cadena Fox, Trump aseguró que presenció el operativo “en directo”, comparando el desarrollo de la acción militar con un espectáculo televisivo.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, afirmó el presidente estadounidense.

Trump califica la operación como “muy bien organizada”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007458740723675234?s=20&partner=&hide_thread=false

El mandatario republicano calificó la operación como “muy bien organizada”, destacando que el despliegue militar se ejecutó sin bajas estadounidenses.

“Fue una operación extremadamente precisa y ningún estadounidense perdió la vida”, agregó. “Fue una operación extremadamente precisa y ningún estadounidense perdió la vida”, agregó.

Las declaraciones se producen horas después de que Washington confirmara oficialmente la captura de Maduro, un hecho que ha provocado reacciones inmediatas a nivel internacional, entre ellas pronunciamientos de gobiernos latinoamericanos, denuncias del oficialismo venezolano y llamados a la calma por parte de organismos multilaterales.

Escalada de tensión internacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007460227898097868?s=20&partner=&hide_thread=false

El ataque y la captura del presidente venezolano han generado un escenario de alta tensión geopolítica, con denuncias de violaciones a la soberanía venezolana y preocupación por posibles consecuencias humanitarias y políticas en la región.

Mientras tanto, en Venezuela se reporta parálisis parcial de ciudades, presencia militar en las calles y temor entre la población, en medio de la incertidumbre sobre los próximos pasos del gobierno estadounidense y la reacción del entorno político venezolano.

La situación continúa en desarrollo.

En esta nota:
Seguir leyendo

EE. UU. justifica ataque a Venezuela y confirma que Maduro será llevado a Nueva York

VIDEO | Ataque de EE. UU. a Venezuela: en vivo conferencia de Trump tras captura de Maduro

Venezuela exige prueba de vida de Nicolás Maduro tras ataque y bombardeo de EE. UU.

Recomendadas

Más Noticias