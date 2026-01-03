Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Trump dice que vio "en directo" la captura de Nicolás Maduro

Trump dice que vio "en directo" la captura de Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ofreció este sábado sus primeras declaraciones públicas tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, en el marco del ataque militar ejecutado por fuerzas estadounidenses en Venezuela.

En una entrevista concedida a la cadena Fox, Trump aseguró que presenció el operativo “en directo”, comparando el desarrollo de la acción militar con un espectáculo televisivo.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, afirmó el presidente estadounidense.

Trump califica la operación como “muy bien organizada”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007458740723675234?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".



"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La… pic.twitter.com/IlshUOuY6f — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

El mandatario republicano calificó la operación como “muy bien organizada”, destacando que el despliegue militar se ejecutó sin bajas estadounidenses.

“Fue una operación extremadamente precisa y ningún estadounidense perdió la vida”, agregó. “Fue una operación extremadamente precisa y ningún estadounidense perdió la vida”, agregó.

Las declaraciones se producen horas después de que Washington confirmara oficialmente la captura de Maduro, un hecho que ha provocado reacciones inmediatas a nivel internacional, entre ellas pronunciamientos de gobiernos latinoamericanos, denuncias del oficialismo venezolano y llamados a la calma por parte de organismos multilaterales.

Escalada de tensión internacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007460227898097868?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revela detalles del operativo para la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Trump dijo que Maduro estaba en una “fortaleza” cuando fue capturado, que la operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió… pic.twitter.com/CZ5XEN8oNG — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

El ataque y la captura del presidente venezolano han generado un escenario de alta tensión geopolítica, con denuncias de violaciones a la soberanía venezolana y preocupación por posibles consecuencias humanitarias y políticas en la región.

Mientras tanto, en Venezuela se reporta parálisis parcial de ciudades, presencia militar en las calles y temor entre la población, en medio de la incertidumbre sobre los próximos pasos del gobierno estadounidense y la reacción del entorno político venezolano.

La situación continúa en desarrollo.