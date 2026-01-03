Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Presidente Mulino se pronuncia a la captura de Maduro

El presidente de la República de Panamá , José Raúl Mulino, se pronunció este sábado tras los acontecimientos registrados durante la madrugada en Venezuela, luego del ataque ejecutado por Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, reiterando la posición oficial del Gobierno panameño a favor de la democracia y de una transición legítima.

En un mensaje, el mandatario subrayó que Panamá mantiene una postura firme en respaldo a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas.

“Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González”, expresó Mulino.

Presidente Mulino apuesta por una transición ordenada y pacífica en Venezuela

El presidente panameño destacó además que Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo, en medio de un escenario de alta tensión regional e internacional.

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por la incertidumbre política en Venezuela, reacciones divididas dentro y fuera del país, y pronunciamientos de distintos gobiernos sobre el impacto que estos hechos podrían tener en la estabilidad de la región.

Panamá ha sostenido en los últimos años una posición consistente a favor de soluciones democráticas, electorales y pacíficas frente a la crisis venezolana, postura que el actual gobierno reafirma ante este nuevo episodio.