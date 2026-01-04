Copa Airlines es reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica en 2025

La aerolínea panameña Copa Airlines fue reconocida como la más puntual de Latinoamérica en 2025 por Cirium, firma especializada en el análisis y recopilación de datos de la industria aérea.

De acuerdo con el informe, Copa Airlines alcanzó un índice de puntualidad del 90.75 %, el más alto entre todas las aerolíneas del continente americano y el segundo mejor a nivel mundial.

El estudio también evaluó el cumplimiento de itinerarios y las tasas de cancelación de las aerolíneas más relevantes del mundo. En estos indicadores, Copa Airlines registró un índice de cumplimiento del 99.80 %, posicionándose como la aerolínea con menor tasa de cancelaciones en América y una de las mejores a nivel global.

“Ser reconocidos por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo, no solo por lo que representa en términos de la excelencia operativa, sino por el valor que tiene la puntualidad y el cumplimiento para nuestros pasajeros. Este logro refleja el compromiso de nuestros 9,000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

El ranking de Cirium evalúa el rendimiento de las principales aerolíneas a nivel mundial en función de indicadores como la cantidad de asientos, número de vuelos y la disponibilidad de asientos por kilómetro, clasificándolas en las categorías “global” y “regional”.