Copa Airlines suspende vuelos a Maracaibo hasta el 6 de enero

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia la ciudad de Maracaibo, como medida preventiva tras los acontecimientos registrados este sábado en Venezuela.
De acuerdo con la compañía, la suspensión se mantendrá hasta el martes 6 de enero de 2026, mientras se evalúan las condiciones operativas y de seguridad en el país sudamericano.
Medida preventiva por situación en Venezuela
La decisión de Copa Airlines se produce luego de que, durante la madrugada, Estados Unidos realizara ataques en Caracas y, horas más tarde, confirmara la captura de Nicolás Maduro, hechos que han generado incertidumbre en la región.
La aerolínea indicó que la medida responde a su compromiso con la seguridad de los pasajeros y tripulación, así como al seguimiento permanente del contexto regional.
Recomendaciones a los pasajeros
Copa Airlines recomendó a los pasajeros con itinerarios programados desde o hacia Maracaibo:
- Verificar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto
- Consultar las opciones de reprogramación o cambios disponibles
- Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la aerolínea
La empresa aseguró que brindará actualizaciones oportunas una vez se restablezcan las operaciones.
Seguimiento constante de la situación
Copa Airlines reiteró que mantiene un monitoreo constante de los acontecimientos en Venezuela y que cualquier ajuste adicional en sus operaciones será comunicado de manera oficial.