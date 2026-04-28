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Copa Airlines anuncia la compra de 60 aviones Boeing 737 Max

La empresa Copa Airlines dio anunció la compra de hasta 60 aviones Boeing 737, a un costo de 13,500 millones de dólares, tras la firma de un acuerdo con Boeing y General Electric, que permitirá completar 100 nuevas aeronaves en el 2034, para duplicar su flota, impactando en la conectividad del país, y beneficiando a los sectores que se benefician de esta industria. El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó que esta expansión es muestra de una apuesta que tiene Panamá en su conectividad y consolidación como hub de las Américas y punto de encuentro entre el norte y sur del continente.