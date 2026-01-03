Air Panama cancela vuelos a Bocas del Toro por impacto de ave

La aerolínea Air Panama informó la cancelación temporal de vuelos desde y hacia la provincia de Bocas del Toro, debido al impacto de un ave en una de sus aeronaves, incidente que obligó a activar los protocolos de seguridad y revisión técnica.

A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que la medida se adopta como acción preventiva, mientras se realizan las inspecciones correspondientes, priorizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Medida preventiva por seguridad operacional

Air Panama detalló que el impacto ocurrió durante una operación regular y que, conforme a las normativas aeronáuticas, la aeronave afectada fue retirada de servicio para una evaluación técnica completa.

La aerolínea reiteró que este tipo de procedimientos son estándar en la aviación y forman parte de su compromiso con la seguridad operacional.

Recomendaciones a los pasajeros

La compañía exhortó a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Bocas del Toro a:

Verificar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto

Comunicarse con los canales oficiales de Air Panama

Seguir las indicaciones del personal autorizado para reprogramaciones o reembolsos, según aplique

Air Panama aseguró que brindará actualizaciones oportunas una vez se restablezcan las operaciones con normalidad.