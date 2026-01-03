Universidad de Panamá abre matrículas para clases de verano este lunes

La Universidad de Panamá (UP) dio a conocer el calendario académico correspondiente al período de Verano 2025, una etapa clave para los estudiantes que buscan adelantar materias, regularizar asignaturas y organizar su carga académica antes del inicio del nuevo año lectivo.
De acuerdo con el cronograma oficial, la matrícula del período de Verano 2025 se realizará del 5 al 10 de enero de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el 12 de enero.
Universidad de Panamá destaca calendario académico
La Universidad de Panamá destacó que este calendario brinda a estudiantes y docentes la posibilidad de planificar con antelación sus actividades académicas, evaluaciones y compromisos universitarios.
El período de verano es especialmente aprovechado por quienes desean acelerar su carrera, recuperar materias o aliviar la carga académica del semestre regular.
Tras el cierre del Verano 2025, la UP avanzará en la preparación del siguiente ciclo académico regular, conforme a su planificación institucional.