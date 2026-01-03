Panamá Nacionales -  3 de enero de 2026 - 15:33

Universidad de Panamá abre matrículas para clases de verano este lunes

La Universidad de Panamá anunció el calendario del Verano 2025. La matrícula será del 5 al 10 de enero y las clases inician el 12.

Universidad de Panamá abre matrículas

Universidad de Panamá abre matrículas

@UNIVERSIDAD_PMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá (UP) dio a conocer el calendario académico correspondiente al período de Verano 2025, una etapa clave para los estudiantes que buscan adelantar materias, regularizar asignaturas y organizar su carga académica antes del inicio del nuevo año lectivo.

De acuerdo con el cronograma oficial, la matrícula del período de Verano 2025 se realizará del 5 al 10 de enero de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el 12 de enero.

Universidad de Panamá destaca calendario académico

Embed - Cru Los Santos on Instagram: "CALENDARIO ACADÉMICO 2026 DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ."
View this post on Instagram

La Universidad de Panamá destacó que este calendario brinda a estudiantes y docentes la posibilidad de planificar con antelación sus actividades académicas, evaluaciones y compromisos universitarios.

El período de verano es especialmente aprovechado por quienes desean acelerar su carrera, recuperar materias o aliviar la carga académica del semestre regular.

Tras el cierre del Verano 2025, la UP avanzará en la preparación del siguiente ciclo académico regular, conforme a su planificación institucional.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU inicia pagos de becas atrasadas a 550 estudiantes hasta el 6 de enero

Quincena de enero y décimo tercer mes: calendario de pago a servidores públicos 2026

Air Panama cancela vuelos a Bocas del Toro por impacto de ave

Recomendadas

Más Noticias