Calendario del Verano 2025 de la Universidad de Panamá: fechas de matriculas e inicio de clases

La Universidad de Panamá dio a conocer el calendario académico correspondiente al período de Verano 2025, un espacio clave para estudiantes que buscan adelantar materias y organizar su carga académica antes del nuevo año lectivo.

El período de Verano 2025 se realizará del 5 al 10 de enero de 2026.

Universidad de Panamá: fechas oficiales del período de Verano 2025

De acuerdo con el cronograma establecido, la matrícula del período de Verano 2025 se realizará del 5 al 10 de enero de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el 12 de enero. Este período intensivo permitirá a los estudiantes cursar asignaturas en un lapso reducido.

Las clases finalizarán el 21 de febrero, dando paso al desarrollo de los exámenes finales, que se llevarán a cabo del 23 al 28 de febrero, según el calendario académico difundido por la casa de estudios superiores.

Cierre del verano y planificación académica

El cierre oficial del período de Verano 2025 será el 7 de marzo, fecha a partir de la cual la Universidad de Panamá avanza en la preparación del siguiente ciclo académico regular.

Este calendario permite a estudiantes y docentes planificar con antelación sus actividades, evaluaciones y compromisos académicos, especialmente para quienes aprovechan el verano como una oportunidad para avanzar o regularizar su plan de estudios.