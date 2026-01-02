Último pago del PASE-U 2025: Carlos Godoy, director del IFARHU revela cuándo será el desembolso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) podría anunciar a finales del mes de enero la entrega del tercer y último pago del PASE-U correspondiente a 2025, informó Carlos Godoy, director general de la entidad.

Godoy explicó que las fechas, sedes y regiones donde se realizará el desembolso serán comunicadas oficialmente una vez concluya el proceso de planificación y organización logística para garantizar una entrega ordenada del beneficio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Atención estudiantes: IFARHU revela el promedio para aplicar al Concurso General y becas socioeconómicas

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) está dirigido a estudiantes del sistema oficial y particular, y el monto asignado depende del nivel educativo en el que se encuentre cada alumno. La ayuda económica se distribuye en tres pagos durante el año escolar.

¿Cuánto recibirán los estudiantes en el tercer pago del PASE-U?

De acuerdo con el IFARHU, la asignación anual del PASE-U se distribuye de la siguiente manera:

Educación primaria

B/.270.00 al año

B/.90.00 por cada pago

Educación premedia

B/.360.00 al año

B/.120.00 por cada pago

Educación media

B/.450.00 al año

B/.150.00 por cada pago

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2007111418999656855?s=20&partner=&hide_thread=false El IFARHU informó que el promedio mínimo para aplicar a becas por concurso será de 4.5 en nivel escolar y 2.0 en universitarios. Conoce los cambios.https://t.co/IIXGRY9oTt — Telemetro (@Telemetro) January 2, 2026

En el caso de los estudiantes de educación especial, la asignación se realiza conforme a la etapa escolar establecida dentro del programa.

Quiénes no recibirán el tercer pago

El IFARHU recordó que no podrán acceder al tercer pago del PASE-U, previsto para enero, los estudiantes que:

Deban realizar reválidas

Presenten fracasos académicos en sus asignaturas

La entidad reiteró que el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos es indispensable para recibir el beneficio.

Motivos por los que se puede suspender o cancelar el PASE-U

El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por las siguientes causas:

Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para primaria)

Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar

Expulsión del centro educativo

Uso indebido de los fondos otorgados

Falsificación de documentos

Infracciones penales con sentencia en firme

Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos

No asistir a la obligatoria Escuela para Padres

El IFARHU exhortó a los padres de familia y acudientes a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer los anuncios formales sobre el calendario de pago.