Último pago del PASE-U 2025: Carlos Godoy, director del IFARHU revela cuándo será el desembolso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) podría anunciar a finales del mes de enero la entrega del tercer y último pago del PASE-U correspondiente a 2025, informó Carlos Godoy, director general de la entidad.
El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) está dirigido a estudiantes del sistema oficial y particular, y el monto asignado depende del nivel educativo en el que se encuentre cada alumno. La ayuda económica se distribuye en tres pagos durante el año escolar.
¿Cuánto recibirán los estudiantes en el tercer pago del PASE-U?
De acuerdo con el IFARHU, la asignación anual del PASE-U se distribuye de la siguiente manera:
Educación primaria
- B/.270.00 al año
- B/.90.00 por cada pago
Educación premedia
- B/.360.00 al año
- B/.120.00 por cada pago
Educación media
- B/.450.00 al año
- B/.150.00 por cada pago
En el caso de los estudiantes de educación especial, la asignación se realiza conforme a la etapa escolar establecida dentro del programa.
Quiénes no recibirán el tercer pago
El IFARHU recordó que no podrán acceder al tercer pago del PASE-U, previsto para enero, los estudiantes que:
- Deban realizar reválidas
- Presenten fracasos académicos en sus asignaturas
La entidad reiteró que el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos es indispensable para recibir el beneficio.
Motivos por los que se puede suspender o cancelar el PASE-U
El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por las siguientes causas:
- Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para primaria)
- Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar
- Expulsión del centro educativo
- Uso indebido de los fondos otorgados
- Falsificación de documentos
- Infracciones penales con sentencia en firme
- Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos
- No asistir a la obligatoria Escuela para Padres
El IFARHU exhortó a los padres de familia y acudientes a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer los anuncios formales sobre el calendario de pago.