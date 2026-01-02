Walkiria Chandler presenta declaración de intereses ante la ANTAI

La diputada de la República, Walkiria Chandler , acudió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) para presentar su declaración jurada de intereses particulares, en cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La parlamentaria informó sobre el trámite a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de este mecanismo para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.

“Declarar nuestros intereses permite prevenir conflictos, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que las decisiones se tomen pensando en el país, no en beneficios personales”, expresó Chandler.

La declaración jurada de intereses es una herramienta orientada a prevenir conflictos de interés en el ejercicio de funciones públicas, al transparentar vínculos económicos, profesionales o personales que puedan influir en la toma de decisiones.

La ANTAI ha reiterado en distintas ocasiones el llamado a los funcionarios públicos a cumplir con este procedimiento como parte de los esfuerzos por fortalecer la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Estado panameño.