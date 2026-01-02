PedasÍ Nacionales -  2 de enero de 2026 - 14:05

SINAPROC localiza sin vida a joven reportado como desaparecido en Los Santos

SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y a evitar cruzar ríos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que un joven, reportado como desaparecido el jueves 1 de enero, fue localizado sin signos vitales en un balneario ubicado en el puente que divide la comunidad de Las Jaminas, en el distrito de Pocrí, y Buenos Aires, en el distrito de Pedasí, Los Santos.

Ante este hecho, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y a evitar cruzar ríos y quebradas crecidas.

