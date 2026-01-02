SINAPROC localiza sin vida a joven reportado como desaparecido en Los Santos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que un joven, reportado como desaparecido el jueves 1 de enero, fue localizado sin signos vitales en un balneario ubicado en el puente que divide la comunidad de Las Jaminas, en el distrito de Pocrí, y Buenos Aires, en el distrito de Pedasí, Los Santos.
