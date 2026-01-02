ASEP aclara: más de 1.1 millones de clientes no tendrán aumento en la tarifa eléctrica

ASEP informó que clientes de EDEMET y de ENSA mantendrán la misma tarifa

La Administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) , Zelmar Rodríguez, informó que la mayoría de los clientes de las distribuidoras eléctricas del país no se verán impactados por variaciones en la tarifa eléctrica durante el próximo semestre.

Según detalló la funcionaria, en el caso de EDEMET, alrededor de 590 mil clientes mantendrán la misma tarifa, mientras que en ENSA unos 548 mil usuarios tampoco registrarán cambios en su factura de electricidad.

“La mayoría de los clientes van a tener la misma tarifa que tuvieron en el semestre pasado”, afirmó Rodríguez, al explicar el comportamiento de los ajustes tarifarios aplicables para el nuevo período.

La administradora de la ASEP explicó que estos resultados responden a los mecanismos de estabilización tarifaria y a la revisión semestral que realiza la entidad reguladora, tomando en cuenta factores como el costo de generación, compra de energía y condiciones del mercado eléctrico.

El anuncio representa un alivio para los hogares panameños, especialmente en un contexto de presión económica, donde la electricidad es uno de los servicios básicos de mayor impacto en el presupuesto familiar.

La ASEP reiteró que continuará supervisando a las empresas distribuidoras para garantizar que las tarifas reflejen los costos reales del sistema y se mantenga la protección de los consumidores.