Director del IDAAN anuncia trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre para 2026

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ), Rutilio Villarreal, informó que para 2026 se prevé una intervención correspondiente a la segunda fase de mantenimiento, que incluirá trabajos de repotenciación de la subestación eléctrica de la planta potabilizadora de Chilibre.

Asimismo, indicó que la planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos, ya se encuentra completamente saneada.

“La planta potabilizadora Rufina Alfaro ya está saneada. Está limpia. Se desinfectó. Desde el 5 de enero empezaremos con las líneas de conducción que van desde La Villa de Los Santos hasta Las Tablas. Para el 9 de enero estaremos desinfectando en Guararé y de ahí, venimos bajando hacia el área de La Villa de Los Santos”, destacó.