Director del IDAAN anuncia trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre para 2026

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, informó que para 2026 se prevé una intervención correspondiente a la segunda fase de mantenimiento, que incluirá trabajos de repotenciación de la subestación eléctrica de la planta potabilizadora de Chilibre.
Le podría interesar: IDAAN abre convocatoria laboral: conozca las vacantes y cómo postularse
“La planta potabilizadora Rufina Alfaro ya está saneada. Está limpia. Se desinfectó. Desde el 5 de enero empezaremos con las líneas de conducción que van desde La Villa de Los Santos hasta Las Tablas. Para el 9 de enero estaremos desinfectando en Guararé y de ahí, venimos bajando hacia el área de La Villa de Los Santos”, destacó.