Días libres en enero y febrero de 2026 por duelo nacional y descanso obligatorio

Durante los primeros dos meses del año 2026, enero y febrero, en Panamá habrá varios días libres , debido a los declarados como duelo nacional y a los feriados establecidos en el Código de Trabajo.

De acuerdo con el documento oficial, legalmente se contemplan el 9 de enero y el martes 17 de febrero como días de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector privado como del público.

Días libres en enero y febrero de 2026 en Panamá

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 9 de enero: Duelo nacional por el Día de los Mártires

Martes 17 de febrero: Martes de Carnaval

Durante febrero también se tendrá libre el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero por las fiestas del Rey Momo; sin embargo, estos días no son considerados de descanso obligatorio.