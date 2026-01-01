Panamá Nacionales -  1 de enero de 2026 - 14:00

Días libres en enero y febrero de 2026 por duelo nacional y descanso obligatorio

De acuerdo con el documento oficial, legalmente se contemplan en enero y febrero días libres por descanso obligatorio y duelo nacional.

Días libres en enero y febrero de 2026.

Días libres en enero y febrero de 2026.

Brooke-Lark-unplash
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante los primeros dos meses del año 2026, enero y febrero, en Panamá habrá varios días libres, debido a los declarados como duelo nacional y a los feriados establecidos en el Código de Trabajo.

De acuerdo con el documento oficial, legalmente se contemplan el 9 de enero y el martes 17 de febrero como días de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector privado como del público.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mercado San Felipe Neri y Mercado de Mariscos cerrarán este lunes 5 de enero

Ministra de Gobierno recorre juzgados comunitarios de Arraiján

AAUD interviene en la recolección de desechos en San Miguelito

Recomendadas

Más Noticias