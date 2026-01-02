Atención estudiantes: IFARHU revela el promedio para aplicar al Concurso General y becas socioeconómicas

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , Carlos Godoy, reveló los promedios académicos oficiales que deberán cumplir los estudiantes para aplicar al Concurso General de Becas, conforme a los cambios recientes a la ley de la institución, los cuales ya entran en vigencia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con Godoy, para las becas por concurso, el promedio mínimo exigido será de 4.5 para estudiantes de nivel escolar, mientras que en el nivel universitario se requerirá un índice académico mínimo de 2.0.

En cuanto a la beca socioeconómica, el IFARHU estableció que el promedio mínimo será de 4.0 en nivel escolar y un índice de 1.8 para universitarios, tomando en cuenta la condición económica del estudiante y su núcleo familiar.

Cambios a la ley del IFARHU: más transparencia

PASE-U-CHEQUE.jpg IFARHU

El director del IFARHU explicó que el nuevo reglamento elimina la discrecionalidad en el otorgamiento de becas y establece un sistema basado en convocatorias públicas.

Según Godoy, ahora los procesos deberán realizarse mediante convocatoria oficial, y será una Comisión Evaluadora la encargada de analizar y determinar el otorgamiento de los beneficios a cada estudiante.

Los cambios a la ley del IFARHU buscan mayor transparencia y equidad, mediante:

Un sistema digital único para postulaciones

Publicación de beneficiarios

Creación de una Comisión Nacional de Evaluación

Estudios socioeconómicos rigurosos para auxilios

Eliminación de influencias políticas o familiares

Digitalización de pagos a través de la Clave Social

Concurso General de Becas: fechas y presupuesto

IFARHU - Sede principal - Panamá IFARHU

El Concurso General de Becas aún no ha sido abierto formalmente, ya que la entidad se encuentra afinando los detalles logísticos para su anuncio oficial.

Godoy informó que el IFARHU tiene programado más de 50 millones de dólares para estos beneficios, lo que requiere una logística robusta para garantizar una ejecución correcta y ordenada.

Asimismo, confirmó que el tercer pago del PASE-U se realizará en el mes de enero, y que este mismo mes también se abrirá el Concurso General de Becas, una noticia esperada por miles de estudiantes a nivel nacional.