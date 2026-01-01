IFARHU abrirá Concurso General de Becas 2026 en enero: conoce los promedios y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que en enero de 2026 se abrirá el Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media, universidad y posgrado interesados en preinscribirse en este programa de apoyo educativo.

Este concurso es uno de los principales mecanismos de respaldo académico en el país y permite que miles de estudiantes panameños accedan a un apoyo económico para continuar o iniciar sus estudios.

Concurso General de Becas 2026: promedios académicos requeridos

El IFARHU detalló los promedios mínimos exigidos, según el nivel educativo:

Primaria, Premedia y Media

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Primer ingreso universitario

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

IFARHU - Registro - Concurso General de Becas

Continuación de carrera universitaria (Licenciatura)

Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, correspondiente a la carrera que cursa actualmente.

Posgrados y maestrías

Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, obtenido en la licenciatura previa al programa de posgrado o maestría.

Recomendaciones para los aspirantes

La institución recomendó a los estudiantes y acudientes mantener actualizada su documentación académica y estar atentos a los canales oficiales del IFARHU, donde se publicarán los requisitos completos, las fechas específicas y el procedimiento de preinscripción.

Créditos educativos también iniciarán en enero

Adicionalmente, el IFARHU informó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 iniciará el proceso de recepción de documentos para el programa de créditos educativos, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida según su nivel de estudios en las oficinas del IFARHU a nivel nacional.