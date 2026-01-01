Nunca es tarde para aprender: MIDES lanza el programa Mi Nueva Meta

A sus 63 años, Carolina Solano demostró que el deseo de superarse no tiene edad. Con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) , a través del programa “Mi Nueva Meta”, y tras tres meses de esfuerzo y perseverancia, presentó con éxito su examen final, logrando avanzar a segundo grado y convertir en realidad un sueño postergado durante décadas.

En este importante momento estuvo acompañada por su hijo y maestro, Prudencio Hernández, quien ha sido una pieza clave en su proceso de aprendizaje, brindándole apoyo constante y expresándole el profundo orgullo que siente al verla cumplir una meta que durante años pareció inalcanzable.

MIDES - programa Mi Nueva Meta El señor Prudencio viste suéter blanco y la señora Carolina blusa naranja. @MIDES

"Estoy feliz, porque avanzaré a segundo grado. Mi hijo ha sido mi mayor apoyo y le doy las gracias por su paciencia, su dedicación y el amor que me ha brindado durante todo este proceso", expresó Carolina.

El caso de Carolina es aún más especial porque fue su propio hijo, Prudencio —estudiante de la licenciatura en Educación Física— quien primero la alfabetizó y luego la inscribió en el programa. Además, participa como maestro voluntario, y será también quien le imparta clases en segundo grado.

Educación sin límites de edad en programa del MIDES

Durante esta misma jornada también presentaron su examen final Fernando Santoya (62 años), Reinelía Hernández (22) y Ana Castillo (18), confirmando que el programa beneficia a panameños de diversas edades.

MIDES - PROGRAMA - MI NUEVA META MIDES - El señor Santoya luce camisa negra. @MIDES

Actualmente, el MIDES mantiene 14 ambientes educativos del programa “Mi Nueva Meta”, ubicados en Kuna Nega (Ancón), así como en Santa Ana, Juan Díaz y Chilibre.

El programa se distingue por su enfoque inclusivo: más del 61 % de los beneficiarios son mujeres. La mayor cantidad de personas alfabetizadas se registró en la provincia de Panamá (478), seguida de Bocas del Toro (284), Panamá Oeste (253), Chiriquí (250) y la Comarca Ngäbe-Buglé (205).