Horario del Metro de Panamá por Año Nuevo: así operará este 1 de enero del 2026

Horario del Metro de Panamá por año nuevo

El Metro de Panamá informó que este jueves 1 de enero 2026, con motivo de las celebraciones del año nuevo, mantendrá un horario especial de operación en sus Líneas 1 y 2, garantizando el traslado de los usuarios durante esta fecha festiva.

De acuerdo con la información oficial, el servicio estará disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., ofreciendo una alternativa rápida y segura para movilizarse por la ciudad de Panamá durante el feriado navideño.

Horario del Metro de Panamá el 1 de enero 2026

Línea 1: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Línea 2: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Las autoridades recordaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar las normas de convivencia dentro de las instalaciones.

Metro de Panamá.jpg El Metro de Panamá

Tarifas vigentes del Metro de Panamá

El Metro mantendrá sus tarifas regulares, sin cambios durante el día de Navidad:

Tarifa regular: B/. 0.35

Tarifa para jubilados, tercera edad y personas con discapacidad: B/. 0.24

El Metro de Panamá reiteró que continuará brindando un servicio eficiente durante las festividades, permitiendo a los ciudadanos realizar sus desplazamientos con normalidad.