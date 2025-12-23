Panamá Nacionales -

Gabinete aprueba contratación para con SONDA, S.A. para recaudo de pasajes del Metro de Panamá

Una contratación mediante procedimiento excepcional por la suma de B/. B/.11,085,673.14, entre el Metro de Panamá y la empresa SONDA, S.A., para el servicio de recaudo de pasajes, administración financiera y mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, fue aprobada este martes por el Consejo de Gabinete.