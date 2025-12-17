Panamá levanta retorsión contra Ecuador tras acuerdo tributario

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la derogación total del Decreto de Gabinete N.° 13 de 2012, mediante el cual Panamá mantenía medidas de retorsión contra la República de Ecuador, al considerar que dicho país aplicaba acciones discriminatorias contra el istmo.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto de Gabinete N.° 39-25 del 16 de diciembre de 2025, poniendo fin a más de una década de restricciones en el ámbito fiscal y financiero entre ambas naciones.

Acuerdo tributario de Panamá y Ecuador, impulsa la decisión

El levantamiento de las medidas de retorsión se produce luego de que Panamá y Ecuador suscribieran un convenio de intercambio de información en materia tributaria, con el objetivo de fortalecer la transparencia fiscal, prevenir delitos tributarios y financieros, y fomentar la inversión bilateral.

Este acuerdo marca un avance significativo en las relaciones económicas entre ambos países, al establecer mecanismos de cooperación que cumplen con estándares internacionales en materia de intercambio de información.

Panamá sale de la lista de paraísos fiscales de Ecuador

Como resultado directo de este entendimiento bilateral, el Gobierno de Ecuador excluyó a Panamá de su lista de paraísos fiscales, mediante la Resolución N.° NAC-DGERCGC25-00000021 del 15 de agosto de 2025.

La exclusión representa un paso clave para mejorar el clima de negocios, facilitar operaciones financieras y comerciales, y fortalecer la confianza entre inversionistas panameños y ecuatorianos.

Impacto en las relaciones bilaterales

Con la derogación del decreto de retorsión, Panamá normaliza plenamente sus relaciones fiscales con Ecuador, lo que abre la puerta a mayor cooperación económica, fluidez en las inversiones y un entorno más favorable para el comercio entre ambos países.

Las autoridades destacaron que esta medida reafirma el compromiso del Estado panameño con la transparencia, el cumplimiento de estándares internacionales y la defensa de los intereses nacionales en el ámbito financiero y tributario.