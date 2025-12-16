Chepo Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 16:39

SENAFRONT aprehende adultos y menores de edad por delito de minería ilegal

SENAFRONT
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendió a siete adultos y cuatro menores de edad durante un operativo realizado en el sector de Cañitas, distrito de Chepo, por la presunta comisión del delito de minería ilegal.

