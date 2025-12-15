SENAFRONT aprehende a colombiano y panameño con droga en Jaqué

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) lograron la aprehensión de un ciudadano colombiano y un panameño durante un operativo realizado en el sector de Jaqué, provincia de Darién, tras ubicar 48 paquetes de presunta marihuana.

De acuerdo con el informe oficial, la sustancia ilícita fue encontrada dentro de una embarcación equipada con dos motores fuera de borda, utilizada presuntamente para el traslado del cargamento. En la acción también fue decomisado un teléfono celular, el cual será sometido a análisis como parte de la investigación.

Operativo antidrogas en zona costera por SENAFRONT

El procedimiento se desarrolló como parte de las operaciones de vigilancia y control fronterizo que mantiene el SENAFRONT en áreas marítimas y costeras, consideradas rutas sensibles para el tráfico de drogas y delitos transnacionales.

Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, para el inicio del proceso judicial correspondiente por delitos relacionados con drogas.

El SENAFRONT reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en zonas fronterizas y continuar con acciones firmes para combatir el narcotráfico y proteger la soberanía nacional.