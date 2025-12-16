Último PASE-U 2025: quiénes podrían quedar fuera del tercer pago en enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que se mantienen las coordinaciones con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para realizar el tercer pago del PASE-U correspondiente al año 2025, el cual se estará efectuando a partir del mes de enero.

Así lo informó el director del IFARHU, Carlos Godoy, quien explicó que los estudiantes vigentes de primaria, premedia y media recibirán el beneficio mediante ACH o cheque, según el método asignado.

El mismo reglamento establece tres procedimiento, el primero con la matrpicula, el segundo con la asistencia y el tercero se hace efecto el desembolso con las calificación es decir una vez que el estudiante supere el grado, así lo explicó el director del IFARHU.

Además, detalló que quienes no lograron cobrar el primer o segundo pago, podrán acercarse desde hoy a los puntos asignados según su centro educativo, de acuerdo con la programación establecida.

Observación importante para acudientes del PASE-U

El IFARHU recordó que aquellos acudientes que realizaron cambios de escuela de sus acudidos durante el año escolar 2025, deben verificar que:

El plantel de origen haya registrado correctamente el traslado

El nuevo centro educativo haya validado el ingreso del estudiante

Sin estas dos verificaciones, el sistema del MEDUCA no reflejará el nombre del estudiante, lo que impedirá la emisión del cheque del PASE-U.

¿Quiénes no recibirán el tercer pago del PASE-U?

El IFARHU detalló las principales causas de suspensión del beneficio, entre las que se encuentran:

Incumplimiento de la asistencia mínima exigida por la normativa educativa en primaria, premedia o media

Expulsión del estudiante

Uso inadecuado de los fondos otorgados por el programa

Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados

Inasistencia del acudiente o tutor legal a reuniones académicas o de conducta convocadas por el centro educativo

Infracciones a la ley penal, confirmadas mediante sentencia en firme

Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos por la ley

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal al beneficio del programa

La institución exhortó a los padres y acudientes a verificar con anticipación el estatus del estudiante, mantener actualizada la información en el plantel educativo y cumplir con los compromisos académicos y administrativos, para evitar la suspensión del beneficio.