Último PASE-U 2025: quiénes podrían quedar fuera del tercer pago en enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que se mantienen las coordinaciones con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para realizar el tercer pago del PASE-U correspondiente al año 2025, el cual se estará efectuando a partir del mes de enero.
Así lo informó el director del IFARHU, Carlos Godoy, quien explicó que los estudiantes vigentes de primaria, premedia y media recibirán el beneficio mediante ACH o cheque, según el método asignado.
Además, detalló que quienes no lograron cobrar el primer o segundo pago, podrán acercarse desde hoy a los puntos asignados según su centro educativo, de acuerdo con la programación establecida.
Observación importante para acudientes del PASE-U
El IFARHU recordó que aquellos acudientes que realizaron cambios de escuela de sus acudidos durante el año escolar 2025, deben verificar que:
- El plantel de origen haya registrado correctamente el traslado
- El nuevo centro educativo haya validado el ingreso del estudiante
Sin estas dos verificaciones, el sistema del MEDUCA no reflejará el nombre del estudiante, lo que impedirá la emisión del cheque del PASE-U.
¿Quiénes no recibirán el tercer pago del PASE-U?
El IFARHU detalló las principales causas de suspensión del beneficio, entre las que se encuentran:
- Incumplimiento de la asistencia mínima exigida por la normativa educativa en primaria, premedia o media
- Expulsión del estudiante
- Uso inadecuado de los fondos otorgados por el programa
- Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados
- Inasistencia del acudiente o tutor legal a reuniones académicas o de conducta convocadas por el centro educativo
- Infracciones a la ley penal, confirmadas mediante sentencia en firme
- Traslado a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos por la ley
- Renuncia expresa del acudiente o tutor legal al beneficio del programa
La institución exhortó a los padres y acudientes a verificar con anticipación el estatus del estudiante, mantener actualizada la información en el plantel educativo y cumplir con los compromisos académicos y administrativos, para evitar la suspensión del beneficio.