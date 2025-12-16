Mayer Mizrachi descarta reelección en 2029 y habla de su futuro personal

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi , reveló que no tiene intenciones de postularse nuevamente en las elecciones de 2029, al señalar que su mayor aspiración es concluir su gestión con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y dar paso a nuevos liderazgos.

“Quiero descansar con saber que hice un buen trabajo. Con eso puedo dormir en paz”, expresó el alcalde, al referirse a su futuro político. Mizrachi fue enfático al señalar que su proyecto de vida va más allá de los cargos públicos, dejando claro que no busca perpetuarse en el poder.

“Quiero casarme, quiero tener hijos, esa es mi mayor aspiración. Tengo más miedo al puesto que ganas; creo que esa gente queda enferma del poder”, afirmó. “Quiero casarme, quiero tener hijos, esa es mi mayor aspiración. Tengo más miedo al puesto que ganas; creo que esa gente queda enferma del poder”, afirmó.

El jefe del gobierno municipal subrayó que su objetivo es inspirar a personas mejores que él, capaces de continuar y superar su gestión. “ Aspiro a inspirar a mejores personas que yo, que me reemplacen y me superen ”, añadió.

Mayer Mizrachi y el desfile de Navidad y proyección internacional

El alcalde de Panamá, @Mayer Mizrachi, reveló que no tiene intenciones de volver a correr en las elecciones del 2029, y dijo que su aspiración es que mejores personas lo reemplacen y superen. pic.twitter.com/GWqteStQ8r — Telemetro Reporta (@TReporta) December 16, 2025

Mizrachi también destacó el impacto del Desfile de Navidad de la ciudad de Panamá, asegurando que se convirtió en el producto televisivo más visto por hora en el país durante diciembre.

En ese contexto, compartió la retroalimentación recibida por la presentadora dominicana Clarissa Molina, quien participó en el Festival Internacional Navideño, así como por parte del equipo de Univision.

“La retroalimentación de ella y de la gente en Univision era una belleza. En Centroamérica no se ve algo así, y Panamá tiene algo que no solo es valioso para los panameños, sino para toda Latinoamérica”, comentó. “La retroalimentación de ella y de la gente en Univision era una belleza. En Centroamérica no se ve algo así, y Panamá tiene algo que no solo es valioso para los panameños, sino para toda Latinoamérica”, comentó.

Mejoras y expansión regional del desfile

El alcalde de Panamá, @Mayer Mizrachi, señaló que el Desfile de Navidad se convirtió en el producto televisivo más visto por hora en Panamá durante el mes de diciembre y evaluó los puntos por mejorar. pic.twitter.com/6wSvNPIIpZ — Telemetro Reporta (@TReporta) December 16, 2025

De cara a futuras ediciones, Mizrachi adelantó que trabaja con alcaldes de ciudades hermanas para transformar el desfile en un evento de alcance internacional. “Queremos que cada país sienta que tiene su representante en el gran desfile internacional de Panamá”, indicó.

Entre los aspectos a mejorar, mencionó la necesidad de evitar interrupciones en el recorrido, fortalecer la logística y corregir fallas técnicas. Además, señaló su interés en ampliar la representación religiosa dentro del desfile, como parte de una celebración más inclusiva.