DGI: Emprendedores que vendan por redes sociales deben emitir factura

La Dirección General de Ingresos (DGI) avanza en un proceso de modernización tecnológica con el objetivo de fortalecer la fiscalización, facilitar el cumplimiento tributario y ampliar la recaudación, con especial énfasis en los emprendedores que comercializan bienes y servicios a través de redes sociales como Instagram.
Así lo informó Ana Silva Velásquez, asesora del Despacho Superior de la DGI, quien explicó que la transformación digital es uno de los ejes principales de la actual gestión.
DGI: modernización de la plataforma e-tax
Como parte de este proyecto, la DGI trabaja en la actualización de la plataforma e-tax, ampliamente utilizada por los contribuyentes, pero que ha sido objeto de críticas por su complejidad operativa.
El plan contempla la digitalización de procesos internos, con el fin de reducir trámites, eliminar pasos innecesarios y disminuir el uso de papel. De acuerdo con la DGI, la implementación se desarrollará por fases y podría completarse a mediados de 2027, debido a la complejidad técnica y a los procesos de contratación pública.
Emprendedores que venden por Instagram sí deben facturar
Uno de los puntos más relevantes abordados por la DGI es la obligación tributaria de los emprendedores que venden productos a través de redes sociales, especialmente Instagram.
Aclaró que este tipo de actividad no se considera una profesión liberal, sino un acto de comercio, por lo que está sujeta a la obligación de facturar y cumplir con las normas fiscales vigentes. En cuanto a las profesiones liberales, indicó que actualmente se encuentran en un escenario distinto.