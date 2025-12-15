Becas y PASE-U: nuevos pagos programados para el 16 de diciembre de 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este martes 16 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.
Pagos programados para el martes 16 de diciembre
- Agencia del IFARHU de Almirante
- Chiriquí Grande: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande
- Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingue República de Nicaragua y oficinas del IFARHU
- Barriada 4 de Abril y Changuinola: Cancha de Base Line
- Barú: oficinas del IFARHU de Barú
- Distrito de Tierras Altas: oficinas del IFARHU de Bugaba
- Distrito de David: diversos centros escolares y las oficinas del IFARHU
- Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
- Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura
- Las Garzas y San Martín: agencia regional de Panamá Este
- Corregimiento de Amelia Denis de Icaza: Sede regional de San Miguelito
- Distritos de Chimán, Chepigana y Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
- Distrito de Panamá - Juan Díaz: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Distrito de Arraiján - Vacamonte y Cerro Silvestre: Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
- Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
- Distrito de La Chorrera: Feria de La Chorrera
- Distritos de Atalaya, Mariato y Santiago: Colegio Padre J. Cánovas, Cancha Techada de Mariato y Santiago Mall.
- Cémaco - Lajas Blancas: diversos centros educativos
- Guna Yala - Ailigandí: diversos centros educativos
- Kankintú - Guoroní: Escuela Río Bueno y Agencia Kankintú
Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025
IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
En caso de que el representante legal no pueda asistir
La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
- Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
- Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.