Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 17:20

Becas y PASE-U: nuevos pagos programados para el 16 de diciembre de 2025

El IFARHU informó que el martes 16 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos del PASE-U únicamente mediante cheques.

Pagos de becas y PASE-U 2025.

Pagos de becas y PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este martes 16 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el martes 16 de diciembre

  • Agencia del IFARHU de Almirante
  • Chiriquí Grande: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande
  • Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingue República de Nicaragua y oficinas del IFARHU
  • Barriada 4 de Abril y Changuinola: Cancha de Base Line
  • Barú: oficinas del IFARHU de Barú
  • Distrito de Tierras Altas: oficinas del IFARHU de Bugaba
  • Distrito de David: diversos centros escolares y las oficinas del IFARHU
  • Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
  • Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura
  • Las Garzas y San Martín: agencia regional de Panamá Este
  • Corregimiento de Amelia Denis de Icaza: Sede regional de San Miguelito
  • Distritos de Chimán, Chepigana y Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
  • Distrito de Panamá - Juan Díaz: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
  • Distrito de Arraiján - Vacamonte y Cerro Silvestre: Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
  • Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
  • Distrito de La Chorrera: Feria de La Chorrera
  • Distritos de Atalaya, Mariato y Santiago: Colegio Padre J. Cánovas, Cancha Techada de Mariato y Santiago Mall.
  • Cémaco - Lajas Blancas: diversos centros educativos
  • Guna Yala - Ailigandí: diversos centros educativos
  • Kankintú - Guoroní: Escuela Río Bueno y Agencia Kankintú

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

  • Recibo de entrega de documentos
  • Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
  • Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
  • Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
  • Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
  • La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Sin PASE-U? Lugares donde el IFARHU pagará el beneficio reprogramado

Tercer pago del PASE-U 2025: Cintillo de Escuela para Padres, ¿Será necesario para el cobro?

PASE-U: por qué el IFARHU podría reprogramar el segundo pago 2025 este mes

Recomendadas

Más Noticias