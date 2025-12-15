Becas y PASE-U: nuevos pagos programados para el 16 de diciembre de 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este martes 16 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el martes 16 de diciembre

Agencia del IFARHU de Almirante

Chiriquí Grande: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande

Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingue República de Nicaragua y oficinas del IFARHU

Barriada 4 de Abril y Changuinola: Cancha de Base Line

Barú: oficinas del IFARHU de Barú

Distrito de Tierras Altas: oficinas del IFARHU de Bugaba

Distrito de David: diversos centros escolares y las oficinas del IFARHU

Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce

Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura

Las Garzas y San Martín: agencia regional de Panamá Este

Corregimiento de Amelia Denis de Icaza: Sede regional de San Miguelito

Distritos de Chimán, Chepigana y Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí

Distrito de Panamá - Juan Díaz: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino

Distrito de Arraiján - Vacamonte y Cerro Silvestre: Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall

Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado

Distrito de La Chorrera: Feria de La Chorrera

Distritos de Atalaya, Mariato y Santiago: Colegio Padre J. Cánovas, Cancha Techada de Mariato y Santiago Mall.

Cémaco - Lajas Blancas: diversos centros educativos

Guna Yala - Ailigandí: diversos centros educativos

Kankintú - Guoroní: Escuela Río Bueno y Agencia Kankintú

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

Recibo de entrega de documentos

Boletín hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar: