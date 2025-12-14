¿Sin PASE-U? Lugares donde el IFARHU pagará el beneficio reprogramado

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir del 15 de diciembre, iniciará el pago reprogramado del Programa de Asistencia Social Educativa (PASE-U) para estudiantes a nivel nacional.
Este desembolso está dirigido a los beneficiarios que no lograron cobrar en las fechas anteriores, principalmente por inconsistencias en la información académica registrada en el sistema.
¿Dónde se pagará el PASE-U reprogramado?
El IFARHU indicó los lugares y fechas específicas de pago de acuerdo con la organización logística por provincia y centro educativo, por lo que para acceder a las agencias selecciona aquí:
Provincia de Bocas del Toro
- Agencia Regional de Almirante
- Agencia Regional de Chiriquí Grande
- Agencia Regional de Isla Colón
- Dirección Provincial de Bocas del Toro
Provincia de Chiriquí
Provincia de Coclé
Provincia de Colón
Provincia de Panamá
- Agencia Regional de Panamá Este
- Agencia Regional de San Miguelito
- Agencia Regional de Tortí
- Dirección Provincial de Panamá Centro
Provincia de Panamá Oeste
Provincia de Veraguas
Comarca Emberá-Wounaan
Comarca Guna Yala
Comarca Ngäbe-Buglé
El IFARHU exhortó a los acudientes a verificar directamente con los centros educativos que la información académica esté correctamente registrada y validada, para evitar contratiempos durante el pago reprogramado.