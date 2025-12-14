Panamá Nacionales -  14 de diciembre de 2025 - 09:32

¿Sin PASE-U? Lugares donde el IFARHU pagará el beneficio reprogramado

El IFARHU iniciará el pago reprogramado del PASE-U desde el 15 de diciembre. Conozca qué verificar si cambió de escuela y por qué podría no aparecer.

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir del 15 de diciembre, iniciará el pago reprogramado del Programa de Asistencia Social Educativa (PASE-U) para estudiantes a nivel nacional.

Este desembolso está dirigido a los beneficiarios que no lograron cobrar en las fechas anteriores, principalmente por inconsistencias en la información académica registrada en el sistema.

¿Dónde se pagará el PASE-U reprogramado?

El IFARHU indicó los lugares y fechas específicas de pago de acuerdo con la organización logística por provincia y centro educativo, por lo que para acceder a las agencias selecciona aquí:

Provincia de Bocas del Toro

Provincia de Chiriquí

Provincia de Coclé

Provincia de Colón

Provincia de Panamá

Provincia de Panamá Oeste

Provincia de Veraguas

Comarca Emberá-Wounaan

Comarca Guna Yala

Comarca Ngäbe-Buglé

El IFARHU exhortó a los acudientes a verificar directamente con los centros educativos que la información académica esté correctamente registrada y validada, para evitar contratiempos durante el pago reprogramado.

