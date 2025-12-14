Pago de Becas y Asistencias del IFARHU: Lugares, fechas y requisitos para retirar el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que a partir del 15 de diciembre de 2025 dará inicio al pago de Becas y Asistencias Económicas, correspondiente al desembolso 2025, beneficiando a 365,724 estudiantes en todo el país.

De acuerdo con la entidad, la inversión supera los B/. 83.6 millones, reafirmando el compromiso del Estado con el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, desde nivel básico hasta superior.

Lista de lugares donde será la entrega de pago

Para acceder a los lugares y conocer el horario de entrega, presiona la agencia de tu distrito y serás redireccionado:

Provincia de Bocas del Toro

Provincia de Chiriquí

Provincia de Coclé

Provincia de Colón

Provincia de Panamá

Provincia de Panamá Oeste

Provincia de Veraguas

Comarca Emberá-Wounaan

Comarca Guna Yala

Comarca Ngäbe-Buglé

Requisitos para recibir el pago según IFARHU

El IFARHU detalló que los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos, según su situación:

Boletín final 2024 y matrícula 2025 , para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores.

, para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores. Boletín del primer y segundo trimestre de 2025, para quienes continúan en el programa.

Los pagos se realizarán a nivel nacional, por lo que el IFARHU recomendó a estudiantes y acudientes mantenerse atentos a los comunicados de cada regional, ya que se podrán anunciar horarios, puntos de pago o ajustes en el cronograma, dependiendo de la logística de cada provincia o comarca.