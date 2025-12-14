Pago de Becas y Asistencias del IFARHU: Lugares, fechas y requisitos para retirar el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que a partir del 15 de diciembre de 2025 dará inicio al pago de Becas y Asistencias Económicas, correspondiente al desembolso 2025, beneficiando a 365,724 estudiantes en todo el país.
De acuerdo con la entidad, la inversión supera los B/. 83.6 millones, reafirmando el compromiso del Estado con el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, desde nivel básico hasta superior.
Lista de lugares donde será la entrega de pago
Para acceder a los lugares y conocer el horario de entrega, presiona la agencia de tu distrito y serás redireccionado:
Provincia de Bocas del Toro
- Agencia Regional de Almirante
- Agencia Regional de Chiriquí Grande
- Agencia Regional de Isla Colón
- Dirección Provincial de Bocas del Toro
Provincia de Chiriquí
Provincia de Coclé
Provincia de Colón
Provincia de Panamá
- Agencia Regional de Panamá Este
- Agencia Regional de San Miguelito
- Agencia Regional de Tortí
- Dirección Provincial de Panamá Centro
Provincia de Panamá Oeste
Provincia de Veraguas
Comarca Emberá-Wounaan
Comarca Guna Yala
Comarca Ngäbe-Buglé
Requisitos para recibir el pago según IFARHU
El IFARHU detalló que los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos, según su situación:
- Boletín final 2024 y matrícula 2025, para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores.
- Boletín del primer y segundo trimestre de 2025, para quienes continúan en el programa.
Los pagos se realizarán a nivel nacional, por lo que el IFARHU recomendó a estudiantes y acudientes mantenerse atentos a los comunicados de cada regional, ya que se podrán anunciar horarios, puntos de pago o ajustes en el cronograma, dependiendo de la logística de cada provincia o comarca.