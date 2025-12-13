Reprogramación de pagos del IFARHU 2025: conozca quiénes cobran este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que este lunes 15 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el lunes 15 de diciembre

Agencia del IFARHU de Almirante

Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingüe de Nicaragua y las oficinas del IFARHU.

Changuinola: Cancha de Base Line

Distrito de Barú: Oficinas del IFARHU de Barú

Distrito de Renacimiento: oficinas del IFARHU de Bugaba

Distrito de David: diversos centros escolares

Distrito de Olá: Casa de Pueblo de Olá

Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura

Chepo: Agencia regional de Panamá Este

Distrito de San Miguelito: Sede regional de San Miguelito

Corregimiento de Tortí: oficinas regionales del IFARHU de Tortí

Distrito de Panamá: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino

Distrito de Arraiján: Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall

Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado

Distrito de Capira: Auditorio de Capira

Distrito de Montijo: Plaza Teresa Urriola

Distrito de Santiago: Santiago Mall

Cémaco: diversos centros educativos

Guna Yala: diversos centros educativos

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

Recibo de entrega de documentos

Boletín hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar: