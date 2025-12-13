Panamá Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 10:28

Reprogramación de pagos del IFARHU 2025: conozca quiénes cobran este lunes

El IFARHU informó que este lunes 15 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos de becas únicamente mediante cheques.

Reprogramación de pagos del IFARHU 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes 15 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el lunes 15 de diciembre

  • Agencia del IFARHU de Almirante
  • Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingüe de Nicaragua y las oficinas del IFARHU.
  • Changuinola: Cancha de Base Line
  • Distrito de Barú: Oficinas del IFARHU de Barú
  • Distrito de Renacimiento: oficinas del IFARHU de Bugaba
  • Distrito de David: diversos centros escolares
  • Distrito de Olá: Casa de Pueblo de Olá
  • Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura
  • Chepo: Agencia regional de Panamá Este
  • Distrito de San Miguelito: Sede regional de San Miguelito
  • Corregimiento de Tortí: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
  • Distrito de Panamá: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
  • Distrito de Arraiján: Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
  • Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
  • Distrito de Capira: Auditorio de Capira
  • Distrito de Montijo: Plaza Teresa Urriola
  • Distrito de Santiago: Santiago Mall
  • Cémaco: diversos centros educativos
  • Guna Yala: diversos centros educativos

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

  • Recibo de entrega de documentos
  • Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
  • Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
  • Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
  • Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
  • La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.

