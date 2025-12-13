Reprogramación de pagos del IFARHU 2025: conozca quiénes cobran este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes 15 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025.
Pagos programados para el lunes 15 de diciembre
- Agencia del IFARHU de Almirante
- Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingüe de Nicaragua y las oficinas del IFARHU.
- Changuinola: Cancha de Base Line
- Distrito de Barú: Oficinas del IFARHU de Barú
- Distrito de Renacimiento: oficinas del IFARHU de Bugaba
- Distrito de David: diversos centros escolares
- Distrito de Olá: Casa de Pueblo de Olá
- Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura
- Chepo: Agencia regional de Panamá Este
- Distrito de San Miguelito: Sede regional de San Miguelito
- Corregimiento de Tortí: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
- Distrito de Panamá: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Distrito de Arraiján: Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
- Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
- Distrito de Capira: Auditorio de Capira
- Distrito de Montijo: Plaza Teresa Urriola
- Distrito de Santiago: Santiago Mall
- Cémaco: diversos centros educativos
- Guna Yala: diversos centros educativos
Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025
IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
En caso de que el representante legal no pueda asistir
La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
- Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
- Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.