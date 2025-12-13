Panamá Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 15:02

Ciudadana de República Dominicana fue expulsada de Panamá por maltrato a menores

Una ciudadana de nacionalidad dominicana, que cumplía una condena de 48 meses de prisión fue expulsada de Panamá por el Servicio Nacional de Migración.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una ciudadana de nacionalidad dominicana, que cumplía una condena de 48 meses de prisión por los delitos de maltrato y privación ilegal de libertad en perjuicio de varios menores de edad, fue expulsada de Panamá por el Servicio Nacional de Migración.

La entidad detalló que la expulsión se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajo estrictos protocolos de seguridad y con la custodia correspondiente hasta su país de origen.

