Ciudadana de República Dominicana fue expulsada de Panamá por maltrato a menores

Una ciudadana de nacionalidad dominicana, que cumplía una condena de 48 meses de prisión por los delitos de maltrato y privación ilegal de libertad en perjuicio de varios menores de edad, fue expulsada de Panamá por el Servicio Nacional de Migración.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999852959987908819&partner=&hide_thread=false
Una ciudadana dominicana que mantiene una condena de 48 meses de prisión por los delitos de maltrato y privación ilegal en perjuicio de varios menores de edad, fue expulsada por el Servicio Nacional de @migracionpanama.— Telemetro Reporta (@TReporta) December 13, 2025
La entidad detalla que la expulsión se realizó desde el… pic.twitter.com/slmHaIDNnc