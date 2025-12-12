Panamá Contenido Patrocinado -  12 de diciembre de 2025 - 17:04

Bulova celebra en Panamá el alunizaje de BUDII y presenta el Lunar Pilot 98A329

Con esta presentación, BULOVA reafirma su compromiso de seguir construyendo historia a través de colaboraciones vanguardistas.

Bulova celebra en Panamá el alunizaje de BUDII.

Bulova celebra en Panamá el alunizaje de BUDII.

Cortesía

En el marco de la celebración de sus 150 años de innovación relojera, BULOVA Latinoamérica presentó en Panamá un acontecimiento emblemático: el alunizaje de BUDII, personaje del reconocido artista brasileño Thiago Rosinhole, cuyo universo creativo combina color, emoción y futurismo. Este momento especial marcó el lanzamiento oficial del nuevo Lunar Pilot 98A329, una pieza de edición exclusiva que une arte contemporáneo con la herencia espacial de la marca.

Esta colaboración única fusiona la precisión histórica de BULOVA, cuya tecnología acompañó misiones espaciales en la década de 1970, con la visión artística de Rosinhole. El resultado es una reinterpretación del icónico Lunar Pilot, ahora con una esfera elaborada en Timascus, un material conocido por sus patrones orgánicos e iridiscentes que aportan profundidad y carácter a la pieza. Cada reloj se convierte así en una obra de arte irrepetible.

Bulova
Esta colaboraci&oacute;n &uacute;nica fusiona la precisi&oacute;n hist&oacute;rica de BULOVA con la visi&oacute;n art&iacute;stica de Rosinhole.

Esta colaboración única fusiona la precisión histórica de BULOVA con la visión artística de Rosinhole.

Durante el evento, Thiago Rosinhole compartió la historia y significado de BUDII, un personaje que simboliza exploración, conexión y curiosidad, valores que convergen de forma natural con la filosofía de BULOVA y su continuo impulso por romper barreras a lo largo de un siglo y medio.

Como parte de esta celebración, están invitados a descubrir más sobre esta exhibición especial en Multiplaza, en la Boutique BULOVA – Primera Boutique Bulova del mundo, donde se encuentra disponible la pieza 98ª329 y la figura de Budii de 4pies y otros elementos de la colaboración artística.

bulova colaboracion
Thiago Rosinhole comparti&oacute; la historia y significado de BUDII, un personaje que simboliza exploraci&oacute;n.

Thiago Rosinhole compartió la historia y significado de BUDII, un personaje que simboliza exploración.

Con esta presentación, BULOVA reafirma su compromiso de seguir construyendo historia a través de colaboraciones vanguardistas que integran ingeniería, arte y creatividad, honrando sus 150 años y proyectándose hacia el futuro de la relojería contemporánea.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fallece el Dr. Pablo Rojas Pardini, ortodoncista y científico panameño

El Canal de Panamá y la Federación Panameña de Fútbol lanzan alianza que refleja la identidad y la unidad del país

'Celebra Bien': el compromiso permanente de Cervecería Nacional con el consumo responsable

Recomendadas

Más Noticias