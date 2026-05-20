Global Bank anuncia a las finalistas de la segunda edición de "Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible"

El Banco panameño Global Bank anunció a las nueve (9) finalistas de la segunda edición del Premio “Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible”, una iniciativa que nace desde el Programa Única, cuya misión es incluir financieramente a las mujeres de Panamá y potenciar su empoderamiento económico y personal a través de soluciones financieras y servicios no financieros adaptados a sus necesidades.

Este reconocimiento tiene como objetivo visibilizar y celebrar iniciativas lideradas por mujeres que, a través de su liderazgo, compromiso social e innovación, generan resultados comprobables con impacto positivo en áreas como salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, ambiente, agricultura, arte, cultura, deportes, ciencias, entre otras.

“En Global Bank, nuestro compromiso con el ODS #5, que promueve la igualdad de género, se traduce en acciones concretas como la creación del Programa Única. Desde esta plataforma impulsamos oportunidades para que las mujeres desarrollen su liderazgo, fortalezcan su autonomía y potencien su crecimiento económico, contribuyendo así a la construcción de sociedades más justas y economías más sostenibles”, expresó Jorge E. Vallarino M., Gerente General de Global Bank.

TRES CATEGORÍAS QUE RECONOCEN EL IMPACTO Y LA TRAYECTORIA

En esta segunda edición, se incorporó una nueva modalidad de participación, organizada en tres categorías, de acuerdo con la madurez y trayectoria de cada iniciativa: Semilla, para proyectos con una vigencia de entre 2 y 5 años; Huella, para iniciativas con una trayectoria de 6 a 10 años; y Legado, para proyectos con más de 10 años de impacto sostenido.

Tras un riguroso proceso de evaluación realizado por un selecto Jurado, fueron seleccionadas nueve finalistas, cuyos proyectos destacan por su impacto social, sostenibilidad, alcance comunitario y capacidad para generar transformaciones reales en sus entornos.

Entre las finalistas se encuentran: Yahaira Osiris del Rosario Meléndez – MIM Latam; Karen Gibbs – ScholarShine Mentess y Wanda Pinzón – Women in Tech Panamá, en la categoría Semilla;

Alejandra Cano – La Casa de Quincha Contemporánea; Helga P. Barría Fábrega – Fundación Rescate de Alimentos y Yamilka Collado – Movimiento por Más Sonrisas, en la categoría Huella; y

Ana Larisa Cabrera M. – Fundación Voluntarios de Panamá; Gabrielle B. Britton – PARI (Panama Aging Research Initiative) y Lourdes Guerra – La Granjerita S.A., en la categoría Legado; iniciativas lideradas por mujeres que, desde distintos ámbitos, están contribuyendo activamente al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades.

La Gala de Premiación se celebrará el 1 de junio de 2026, evento en el que se anunciarán a las tres ganadoras, una por cada categoría. Cada una de las tres ganadoras recibirá un incentivo económico de US$6,000, además del acompañamiento estratégico y la visibilidad que ofrece el Programa Única.

Como marco del enfoque integral del Programa Única, tanto las ganadoras como finalistas formarán parte del programa “Escalabilidad Única, Elévate”, un espacio de acompañamiento, asesoría y capacitación diseñado para fortalecer sus proyectos de impacto social y llevarlos a un siguiente nivel. Este programa incluye contenidos sobre emprendimiento, liderazgo, gestión empresarial, finanzas escalables e innovación y proyección.

Por su parte Juan Barragán, Vicepresidente Senior de Banca de Personas y Empresas de Global Bank, destacó que “para Global Bank, acompañar a las mujeres significa brindarles acceso a oportunidades que les permitan fortalecer y sostener sus proyectos, así como tomar decisiones con mayor autonomía. Con la segunda edición el Premio Mujeres Únicas, reafirmamos nuestro compromiso de identificar, apoyar y dar visibilidad a iniciativas lideradas por mujeres que están generando cambios reales y sostenibles en Panamá.”

Con iniciativas como el Programa Única y el Premio Mujeres Únicas, Global Bank continúa construyendo la banca que todos queremos: una banca cercana, responsable e inclusiva, que pone a las personas en el centro, impulsa la igualdad de oportunidades y contribuye activamente al desarrollo sostenible de Panamá.