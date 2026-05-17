+Móvil celebra el Día de las Telecomunicaciones conectando a Panamá hacia un futuro digital más resiliente

En conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones, que se celebra cada 17 de mayo, +Móvil reitera su compromiso con el progreso tecnológico y social de Panamá, alineándose al lema global de este 2026 destacando la resiliencia de las infraestructuras digitales, la inclusión tecnológica y la conectividad para todos.

Como empresa de servicios integrales de telecomunicaciones y transformación digital, +Móvil continúa evolucionando hacia un modelo TechCo, impulsando la innovación, la conectividad y el desarrollo tecnológico al servicio del país. Próximos a celebrar 29 años de trayectoria, la compañía ha contribuido de forma sostenida al crecimiento del ecosistema digital, el mayor acceso a la educación, avances tecnológicos en la salud y el fomento de un entorno sostenido de innovación, trabajando de la mano con el sector público y privado bajo principios de ESG que promueven un desarrollo más inclusivo, responsable y de gobernanza.

“En +Móvil creemos que la tecnología es un puente hacia el progreso. Nuestro compromiso es conectar a Panamá con el futuro mediante soluciones digitales resilientes y accesibles que mejoren la calidad de vida de todos los que viven en el país. Hoy más que nunca es fundamental que gobiernos, empresas y sociedad civil trabajemos juntos para garantizar conectividad segura, continua y equitativa para todos”, destaca Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.

En la ruta de operar con infraestructura digital, hace cerca de dos años +Móvil implementó la red 5G con más de 440 sitios en la Ciudad de Panamá en su primera fase, convirtiéndose en la primera empresa en habilitar este hito tecnológico. Esta red de quinta generación permite mayores velocidades, menor latencia y nuevas capacidades para la transformación digital de sectores productivos, educativos y gubernamentales.

Asimismo, en la Comarca Ngäbe Buglé se activó por primera vez la red LTE en el distrito de Kusapín, conectando comunidades con servicios de voz y datos que impactan escuelas, centros de salud y entidades públicas como SENAFRONT, el Tribunal Electoral y el Órgano Judicial, beneficiando a más de 3,000 familias. A esto se suma el programa Internet para Todos, con más de 1,300 puntos de acceso a nivel nacional y más de un millón de usuarios conectados, en su mayoría estudiantes. La expansión de la red con el propósito de conectar a los no conectados es continúa, a partir de la instalación de radio bases en comunidades de difícil acceso como: el Valle de Ñurun, Comarca Ngäbe Buglé, Cerro Largo y Los Llanos (Herrera); Boca del Drago (Isla Colón, Bocas del Toro), Santa Rita (Chiriquí) y Corozal (Las Palmas de Veraguas), así como en los kilómetros 7 y 9 de la autopista Panamá–Colón, facilitando esta ruta que conecta el comercio y la seguridad en esta zona residencial.

Escribimos un hito en alianza con el Ministerio de Educación, desarrollando uno de los proyectos de conectividad más importantes: la meta conectar 3,102 centros escolares a nivel nacional, incluyendo escuelas en áreas de difícil acceso, impactando a más de 780,000 estudiantes y 48,000 docentes.

Como parte de estos esfuerzos, la comunidad de Piedra de Amolar, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, se conectó por primera vez al conocimiento y la Internet vía Starlink, en una zona donde no cuentan con acceso a electricidad. Aquí la Fundación Más Móvil dotó un Salón de Innovación con laptops para los estudiantes y así acercarlos al mundo digital y contribuir directamente al cierre de la brecha digital en comunidades de difícil acceso y otras comunidades donde ha sido posible esta plataforma como El Barrero (Aguadulce), Hogar de Niñas Beatriz Jaén (Penonomé), la Escuela Primaria Simón Bolívar entre otras más.

Aunado a esto, la incorporación de soluciones de Amazon Web Services (AWS) y conectividad Starlink impulsan la transformación digital de la población, fortaleciendo la modernización de servicios y acelerando la adopción de herramientas tecnológicas en distintos sectores.

Finalmente, +Móvil apuesta por la conectividad para todos en su propósito ante la reducción de la brecha digital y la implementación de infraestructuras tecnológicas resilientes. En esta dirección, la compañía continuará impulsando el acceso equitativo a las oportunidades digitales, promoviendo una sociedad más inclusiva, innovadora y preparada para el futuro.

Motivados por esta responsabilidad, +Móvil, la empresa de los panameños, continúa la ruta de conectar comunidades, cambiar vidas y construir el futuro digital de Panamá.