Entre contenido, negocios y vida personal: así vive Anyoli Abrego con Galaxy S26

Entre jornadas intensas, creación de contenido y una rutina que no se detiene, la influencer y empresaria Anyoli Ábrego, reveló cómo logra mantenerse conectada sin perder autenticidad. En entrevista, confesó que su celular se ha convertido en una herramienta clave para organizar su día, capturar momentos espontáneos y apoyarse en funciones de Inteligencia Artificial que le permiten trabajar con rapidez mientras equilibra su vida personal y profesional.

1. Si tu día fuera una historia de Instagram, ¿qué momento nunca falta y por qué define tanto quién eres hoy?

Mi mañana tranquila, sin duda. Antes del café, siempre necesito algo calientito y desayunar con calma como un caldito o agua con limón. Ese momento me ayuda a conectar conmigo, ordenar mis ideas y empezar el día desde un lugar más presente.

Soy alguien que hace mil cosas, pero que necesita conectar consigo misma primero para poder liderar lo demás.

2. Eres de esas personas que hacen mil cosas en un solo día. ¿Cómo organizas tu rutina para que el trabajo, tu contenido y tu vida personal no se sientan en caos?

No te voy a mentir, a veces sí es caótico (risas), pero he aprendido a fluir. Uso mucho las notas rápidas y los recordatorios inteligentes. Más que una planificación rígida, me funciona tener claridad de prioridades y apoyarme en herramientas que me permitan resolver sobre la marcha sin complicaciones.

3. En ese ritmo tan activo, ¿qué papel juega tu celular para mantenerte conectada sin perder lo más importante: tu tiempo y tu esencia?

Es clave. Mi celular es mi oficina, mi asistente personal, mi cámara y mi agenda. Lo que me salva es usar funciones como la Inteligencia Artificial para transcribir notas de voz o resumir pendientes mientras voy de un punto a otro. Me ayuda a ser productiva en segundos para luego soltar el teléfono y tener espacios donde desconecto y soy solo yo.

4. Cuando compartes contenido, se siente muy real, cero producido. ¿Cómo logras capturar esos momentos auténticos?

Porque no espero a que “todo esté perfecto”. Si algo me hace sentido en el momento, lo grabo tal cual. Tener un equipo que responde con esa rapidez y que tiene una estabilización de video tan pro, hace que no pierda esos momentos por estar ajustando mil cosas técnicas.

5. Con días tan largos fuera de casa, ¿qué tan importante es un teléfono que aguante tu ritmo?

Demasiado. Yo salgo desde temprano y no siempre puedo cargar el celular. Necesito la tranquilidad de que la gestión de batería me va a acompañar todo el día, sin importar cuántas llamadas o grabaciones haga. Es de esas cosas que no notas… hasta que te fallan, y este equipo no falla.

6. ¿Un momento reciente donde tu Galaxy S26 te salvó el día?

Hace poco, en un evento, necesitaba publicar un contenido urgente pero el fondo de la foto estaba muy distraído. Usé la Edición Generativa para limpiar la imagen en un par de toques y quedó impecable. Me ahorró tener que llegar a casa a editar en la computadora.

7. ¿Por qué dirías que tu celular es una extensión natural de tu estilo de vida?

Porque literalmente va conmigo a todos lados. Trabajo, creo contenido, respondo ideas en el momento y comparto cosas como las vivo, sin tener que pausar todo para “producir”. Me gusta que sea práctico y rápido, y que se adapte a mi ritmo con mi empresa y mi estilo de vida.