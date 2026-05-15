BAC Panamá estructura financiamiento para la nueva sede del Hospital Nacional en Panamá Oeste

BAC Panamá, en conjunto con Grupo Hospital Nacional, impulsa el desarrollo del Hospital Nacional – Nueva Sede Costa Verde, fortaleciendo la atención médica en la provincia de Panamá Oeste. La operación, liderada por su Banca Corporativa, posiciona al banco como estructurador y banco líder de las facilidades crediticias y materializa el propósito de Triple Valor: generar valor económico, ambiental y social de manera simultánea.
Panamá Oeste es la región de mayor crecimiento del país. Con más de 650,000 habitantes y un crecimiento poblacional cercano al 41% en la última década — más de 189,000 nuevos habitantes de acuerdo al Censo 2023 del INEC—, Panamá Oeste es la provincia de mayor expansión del país y demanda infraestructura social alineada a su realidad demográfica y proyección futura. Concebido como un Proyecto País, este desarrollo busca impactar positivamente a miles de familias mediante un mejor acceso a servicios de salud.
La nueva sede contará con más de 55 camas y su culminación se estima para 2028. Su desarrollo proyecta la creación de más de 1,200 empleos de calidad, directos e indirectos. Ofrecerá servicios de alto nivel —emergencia y trauma adulto y pediátrico, quirófanos, cuidados semi-intensivos, sala de parto, hemodiálisis, endoscopia, terapia física y rehabilitación, laboratorio, radiología, farmacia y consultorios— activando empleo, demanda de talento médico especializado y fortalecimiento del ecosistema de salud regional.
“Este proyecto refleja nuestra visión de largo plazo como grupo y nuestra convicción de seguir invirtiendo en infraestructura de salud que responda a las necesidades presentes y futuras del país. La sede Costa Verde refuerza una estrategia integral que combina solidez institucional, excelencia médica y crecimiento responsable, siempre fieles a nuestro propósito de innovar en salud, cuidar vidas y brindar confianza”, afirmó Ivana Medrano, presidenta del Grupo Hospital Nacional.