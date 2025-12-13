MIDES concluye sexta jornada de pago de prima de antigüedad a excolaboradores

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) realizó este viernes 12 de diciembre la sexta jornada de entrega de pagos correspondientes a prestaciones laborales y primas de antigüedad a exfuncionarios que brindaron servicios a la institución.

Durante la actividad, liderada por la ministra Beatriz Carles, se entregaron más de 70 cheques, como parte del compromiso del MIDES de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de quienes contribuyeron al desarrollo social del país.

La ministra informó que su administración ha gestionado más de B/.1.5 millones para el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad. Detalló que, solo en primas de antigüedad, se han tramitado cerca de 600 planillas correspondientes a exfuncionarios desvinculados entre 2014 y 2019, de las cuales más del 80 % ya ha sido cancelado.

En concepto de vacaciones, décimos y otras prestaciones, se han gestionado 544 planillas.

En concepto de vacaciones, décimos y otras prestaciones, se han gestionado 544 planillas, de las cuales más de 400 ya fueron pagadas.

Estas obligaciones estaban pendientes desde los años 2014, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, se informó que ocho exfuncionarios recibieron su bono de carrera administrativa, por un monto total de B/.30,000.00.

Carles destacó que el proceso de recuperación, revisión y tramitación de expedientes ha sido complejo, pero posible.

Para los excolaboradores que residen en el interior del país y no pudieron asistir al evento, el MIDES habilitó la línea 500-6049 para coordinar la entrega correspondiente.