MIDES concluye sexta jornada de pago de prima de antigüedad a excolaboradores

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó este viernes 12 de diciembre la sexta jornada de entrega de pagos correspondientes a prestaciones laborales y primas de antigüedad a exfuncionarios que brindaron servicios a la institución.
La ministra informó que su administración ha gestionado más de B/.1.5 millones para el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad. Detalló que, solo en primas de antigüedad, se han tramitado cerca de 600 planillas correspondientes a exfuncionarios desvinculados entre 2014 y 2019, de las cuales más del 80 % ya ha sido cancelado.
En concepto de vacaciones, décimos y otras prestaciones, se han gestionado 544 planillas, de las cuales más de 400 ya fueron pagadas.
Estas obligaciones estaban pendientes desde los años 2014, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, se informó que ocho exfuncionarios recibieron su bono de carrera administrativa, por un monto total de B/.30,000.00.
Carles destacó que el proceso de recuperación, revisión y tramitación de expedientes ha sido complejo, pero posible.
Para los excolaboradores que residen en el interior del país y no pudieron asistir al evento, el MIDES habilitó la línea 500-6049 para coordinar la entrega correspondiente.