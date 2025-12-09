Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 17:23

MIDES inicia este 12 de diciembre el pago de prima de antigüedad a exfuncionarios

El MIDES indica que los exservidores podrán verificar si forman parte de este grupo mediante su número de cédula.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que a partir del viernes 12 de diciembre se realizará el pago de la prima de antigüedad para exfuncionarios. La entrega de cheques se efectuará en el Auditorio del MIDES, desde las 8:00 a.m., correspondientes a las prestaciones adeudadas.

Según el listado oficial, los exservidores podrán verificar si forman parte de este grupo mediante su número de cédula.

En caso de no poder asistir en la fecha asignada, deberán presentarse en las jornadas de reprogramación, las cuales serán anunciadas próximamente.

