MIDES inicia este 12 de diciembre el pago de prima de antigüedad a exfuncionarios.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que a partir del viernes 12 de diciembre se realizará el pago de la prima de antigüedad para exfuncionarios. La entrega de cheques se efectuará en el Auditorio del MIDES, desde las 8:00 a.m., correspondientes a las prestaciones adeudadas.
En caso de no poder asistir en la fecha asignada, deberán presentarse en las jornadas de reprogramación, las cuales serán anunciadas próximamente.