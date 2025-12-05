MIDES advierte sobre el aumento de denuncias por maltrato a personas mayores

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar la protección y el respeto hacia las personas mayores, tras registrarse un incremento significativo en las denuncias por maltrato contra esta población vulnerable.

Según las estadísticas de la institución, entre enero y octubre de 2025 se recibieron 367 denuncias de maltrato a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI).

MIDES reporta pide reforzar su protección

Mientras que, a través de la Línea 311, de enero a noviembre se reportaron 627 denuncias adicionales. Por su parte, el sistema de Chat del MIDES recibió 646 denuncias en ese mismo periodo. En total, la entidad ha tramitado 1,640 denuncias a nivel nacional mediante sus distintos canales de atención.

El MIDES explicó que las denuncias relacionadas con el supuesto delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, específicamente por maltrato a adultos mayores, son remitidas al Ministerio Público, autoridad competente para realizar las investigaciones correspondientes, según lo establece la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el procedimiento administrativo general.

Programas y atención para las personas mayores

Como ente rector de las políticas públicas sociales, el MIDES indicó que trabaja en la protección integral de la población mayor. A través del programa 120 a los 65, la institución brinda asistencia económica a 117,111 personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

Además, la Coordinación Nacional de Adulto Mayor supervisa 82 Centros de Atención Integral, donde se ofrecen cuidados especiales y protección a más de 1,900 personas mayores en todo el país.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá hay 563,641 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13.9% de la población total. Del total, 47.4% son hombres y 56.6% son mujeres.

El MIDES reiteró su compromiso como parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que insta a implementar medidas para prevenir el edadismo, evitar cualquier forma de maltrato y garantizar igualdad de trato y oportunidades.