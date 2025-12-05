INADEH supervisa detalles finales del nuevo centro de formación de Los Andes Mall.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ), Yajaira Pitti, realizó un recorrido por la nueva sede ubicada en Los Andes Mall con el objetivo de verificar los detalles finales previos a su próxima apertura.

Durante la visita, Pitti inspeccionó minuciosamente los espacios formativos, el equipamiento y las adecuaciones necesarias para garantizar un ambiente óptimo de aprendizaje. Este proceso de revisión busca asegurar que la sede cuente con las condiciones idóneas para ofrecer una formación técnica de calidad a la comunidad.

inadeh - los andes La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, realiza recorrido por la nueva sede ubicada en Los Andes Mall. INADEH

"Con la puesta en marcha de esta nueva instalación, el INADEH reafirma su compromiso de acercar oportunidades de capacitación técnica y profesional al distrito de San Miguelito, una de las zonas más pobladas del país", indicó la institución.

La nueva sede ampliará la cobertura institucional y facilitará el acceso a programas de formación que promueven el desarrollo de habilidades, la empleabilidad y el crecimiento económico local.