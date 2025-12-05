INADEH supervisa detalles finales del nuevo centro de formación de Los Andes Mall.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pitti, realizó un recorrido por la nueva sede ubicada en Los Andes Mall con el objetivo de verificar los detalles finales previos a su próxima apertura.
"Con la puesta en marcha de esta nueva instalación, el INADEH reafirma su compromiso de acercar oportunidades de capacitación técnica y profesional al distrito de San Miguelito, una de las zonas más pobladas del país", indicó la institución.
La nueva sede ampliará la cobertura institucional y facilitará el acceso a programas de formación que promueven el desarrollo de habilidades, la empleabilidad y el crecimiento económico local.