Sorteo Mundial 2026: Panamá ya está en Washington D.C., único centroamericano clasificado

La delegación panameña que participará en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encuentra en el John F. Kennedy Center en Washington D.C., donde se reunirán representantes de todas las selecciones clasificadas al evento deportivo más importante del planeta.

Panamá en Washington D.C. para el Sorteo Mundial 2026

Panamá, que vivirá su tercera cita mundialista, llega al sorteo como el único representante centroamericano clasificado a la justa. La Selección Nacional estará ubicada en el Bombo 3, desde donde se definirán sus rivales para la fase de grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo marcará el inicio del camino mundialista para la Sele, que busca hacer historia en un formato ampliado con 48 equipos y una fase de grupos renovada. Panamá conocerá este fin de semana a sus contrincantes, ciudades sede y el calendario que deberá enfrentar en su ruta por el Mundial 2026.